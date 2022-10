‘Friend Of The Family’ Star On Gail & Bob’s Confrontation (Exclusive) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Paon

Lio Tipton donne une performance fascinante en tant que Gail Berchtold dans la série Peacock Un ami de la famille. Lio joue la femme de Robert “B” Berchtold, qui est plongée dans son enchevêtrement de mensonges, de manipulations et de toilettage. Alors que B a failli détruire la famille Broberg après avoir kidnappé Jan Broberg, Gail se retrouve entre les feux croisés du drame créé par son mari.

HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Lio de cette conversation captivante entre Gail et Bob Broberg dans la série, de la façon dont l’acteur a abordé la scène et du bilan de la “manipulation” de Gail par B. De plus, ils ont révélé si nous reverrions Gail alors que le spectacle avance dans le temps. Lisez nos questions-réponses complètes ci-dessous :

Il y a tellement de choses à explorer quand il s’agit de Gail. Je ne peux pas m’empêcher de la voir comme une victime du toilettage de B. C’est différent de Jan mais évidemment très percutant. Parlez-moi de plonger là-dedans les subtilités de la manipulation et du toilettage entre B et Gail.

Lio Tipton : Quand je suis arrivé à Atlanta, nous sommes arrivés quelques semaines plus tôt pour les répétitions. Je pense que l’une des plus grandes surprises a été d’essayer de m’envelopper complètement. Plonger dans ce genre d’intensité de ce à quoi ressemblait vraiment le toilettage quand, si vous regardez Gail dans le script, parce que c’est sur quoi j’ai vraiment basé mon interprétation du personnage, il est facile de négliger tout cela, toute la possibilité que elle était soignée, toute possibilité qu’elle ne sache peut-être pas vraiment ce qui se passait. Grâce à la répétition et à la nécessité de trouver tous ces petits moments de ce qu’elle fait vraiment parce que c’est comme ça que j’ai dû commencer, de l’extérieur et entrer. J’ai dû prendre ce que cela ressemblait, et je pense en fait que probablement beaucoup d’acteurs devait faire cela, et prendre ce qui était la première impression, puis en retirer tout jugement, ce qui est vraiment difficile à faire quand il s’agit d’un sujet aussi intense et commencer à retirer ces morceaux. Je pense que ce qui m’a vraiment aidé pour Gail, ce sont les lettres qu’elle a écrites. Nous avons travaillé avec Jan Broberg elle-même, mais nous avons eu accès à tout ce merveilleux matériel et c’était vital pour moi de comprendre où était Gail et comment Gail était préparée à dépendre de cet homme, à accepter cet homme, et comment je pense qu’elle a également été soignée d’une manière qui l’a forcée à être très coupée de ses actes, ce que je dirais, surtout dans la communauté à l’époque dans les années 70, ce n’était pas inconnu. Les femmes resteraient vraiment avec les femmes. Les hommes resteraient avec les hommes. Dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ils ont les sœurs et les frères, et je pense que la séparation des sexes était une grande partie du toilettage, ces rôles de genre et la façon dont ils ont informé ces directives ont établi ces attentes au début . Avec Gail, je pense que B a noué une relation très spécifique et très pratique dans laquelle il pouvait simplement la marionner.

J’ai l’impression qu’il l’a isolée de manière très infime. Il y avait une tactique d’isolement qui a été utilisée pour la rendre encore plus dépendante de lui pour avoir l’impression qu’elle n’avait personne d’autre vers qui aller.

Lio Tipton : J’en parlais en fait avec quelqu’un aujourd’hui à propos de l’idée que si vous abusez de quelque chose que vous avez élevé pour vous aimer et vous faire confiance, alors souvent la situation est que la personne maltraitée voudra chercher du réconfort. La première personne à qui ils s’adressent est celle qui leur a appris à faire confiance et qui est celle qui a toujours dit qu’ils les aimaient le plus. C’est le cycle de la violence en général, avoir l’impression d’avoir été élevé et d’être aimé et célébré par cette seule personne qui ne veut que le meilleur pour vous. Si cela signifie qu’ils sont correctifs, ou s’ils utilisent cela comme un outil pour pousser et tirer comme ils le feront, mais vous revenez toujours.

Une partie de moi a l’impression que dans ce cycle de toilettage, d’éclairage au gaz et de manipulation, Gail ne pense pas qu’elle est assez bonne pour B. J’ai l’impression que vous voyez cela dans la scène de la chambre. Il lui fait sentir qu’elle ne suffit pas.

Lio Tipton : Je pense qu’une autre partie du mariage en général, heureusement les années précédentes, était en grande partie les devoirs. C’était souvent la faute des femmes quand l’intimité était comme ici. Gail se sentait responsable de garder son mari heureux. Le travail de sa vie consiste à s’assurer que sa famille est heureuse, en bonne santé et prise en charge. Gail, c’était son but pour elle-même. C’est ainsi qu’elle trouva aussi son bonheur. Je pense exactement à travers la manipulation de ne jamais vraiment lui faire de compliment ou juste de lui en donner assez, ce qui était toujours le donnant-donnant avec Jacques [Lacy] et je travaille. Quand nous avons parlé aux réalisateurs, c’était nous devons comprendre que Gail aime B, et nous devons voir pourquoi. Il y a ces moments où il la construit presque juste pour qu’elle soit sur le point de réussir, elle est sur le point de vraiment réussir, et elle est vraiment sur le point de faire de lui l’homme le plus heureux. C’est toujours juste timide, et c’est délicat comment il le fait. Et penser à la façon dont il a vraiment utilisé l’amitié de Gail et Mary Ann et les a utilisées l’une contre l’autre. C’était juste que les toiles et les couches sont folles.

La quantité de temps et d’attention portée aux détails par B était d’un niveau de génie. La toile qu’il a tissée était si complexe. Je suis époustouflé qu’il ait pu manipuler et s’en tirer avec tant de choses pendant si longtemps.

Lio Tipton : C’est tellement compliqué à regarder pour vous et moi, mais je pense que c’est incroyable d’imaginer quelqu’un qui n’a pas l’incapacité de prendre en considération quelqu’un d’autre, toute émotion, tout sentiment, et cela rend sa toile tout simplement fascinante. Je pense que l’une des choses déchirantes est que ce n’est même pas une toile pour lui. C’était du point A au point B et du point B au point C sans se soucier des nœuds et des endroits où les choses s’effilochaient et des explosions qu’il laissait dans son sillage pour arriver là où il voulait.

Nous devons parler de cette scène de Gail et Bob, qui a été un moment incroyablement intense pour ces deux personnages. Nous voyons Gail saisir et dire à Bob qu’il a pratiquement jeté Jan sur B. Il y a beaucoup de déviation là-bas. Qu’est-ce qui se passe dans la tête de Gail quand elle dit ces choses ? Pensez-vous qu’à ce stade, elle y croit? Son esprit essaie-t-il de justifier ce qui se passe ?

Lio Tipton : Mon interprétation de Gail dans ce domaine, surtout en ce moment, est qu’elle n’est pas ignorante. Mais je pense que sa frustration, son désespoir et sa colère face à la seule explication, la seule chose qu’elle ne peut éventuellement pas accepter mais qu’elle retienne, c’est ce que Bob a dit. Je pense que dans cette scène, tout ce à quoi je pensais [as Gail] était comment honnêtement B a partagé cette information avec moi. À quel point cela devait être authentique. Comme c’est délicat, comme c’est personnel, comme c’est déchirant, qu’il n’y ait pas de colère à avoir envers B et d’être pris au piège parce que tout a été manipulé. Je le joue comme si elle détestait chaque instant de répétition de B. Je pense qu’il y avait de la douleur et de la colère derrière tout ce qu’elle a fait pour protéger sa famille. Je ne pense pas que c’était parce qu’elle essayait consciemment de blesser quoi que ce soit. Je pense qu’elle le savait et qu’elle souhaitait ne pas le savoir. À la fin de cette conversation, elle fait essentiellement chanter Bob. Je n’ai pas encore vu l’édition complète. J’ai attendu que le mariage se calme pour que ma famille et moi puissions le regarder ensemble. Mais celui que j’ai vu, je pense qu’il était clair que Gail en ce moment s’excusait en faisant cela. Comme elle l’a dit, ‘Je sais ce que tu as fait… [she was thinking] c’était tout B.’ Mon espoir pour cette scène était que l’on se rende compte qu’elle ne veut pas faire partie de cela, et elle est vraiment désolée. Vous devez le faire, ou cela doit sortir, et s’il vous plaît, s’il vous plaît, ne faites pas que cela se produise. Je ne veux pas ça pour toi. Je ne veux pas ça pour ta famille. Je vous le dis, je suis tellement désespéré qu’il doit y avoir autre chose que nous pouvons faire parce que je suis contre un mur. Il n’y avait aucune méchanceté là-dedans. C’était le désespoir.

C’est exactement comme ça que ça s’est passé. Je me sentais mal pour Gail parce qu’elle est prise au milieu et qu’elle est coincée dans un trou dont elle ne peut pas sortir, peu importe combien de fois elle essaie. Juste au moment où elle pense qu’elle a une jambe en l’air, B la repousse vers le bas. Il adore ça aussi, parce qu’elle doit faire beaucoup de sale boulot pour lui et avoir ces confrontations qu’il n’a pas à avoir. Il isole davantage Gail de tout le monde autour d’elle.

Lio Tipton : C’est cette idée qui ira mieux. C’est la fin. Tout ira bien. Je suis sûr que ça n’ira pas plus loin, et ça continue. Je pense que l’écriture a vraiment permis et avec la progression de l’histoire, vous la voyez simplement diminuer en tant que personne. C’était beaucoup d’étude minutieuse pour savoir où et quand montrer quelle émotion. Une grande partie de mon espoir pour Gail était de dire beaucoup plus que ce que je disais par la performance. C’est un aspect important pour moi de la maltraitance, en général, c’est de vraiment devoir écouter quelqu’un et ses appels à l’aide, les signes de maltraitance peuvent venir de la plus petite des manières, et vraiment écouter entre les mots.

Mckenna Grace est entrée dans l’ancienne version de Jan. Reverrons-nous Gail?

Lio Tipton : Nous revoyons Gail. Il y a un saut dans le temps qui se produit vers la toute fin parce que cela s’est produit sur tant d’années. Nous savons que dans l’histoire de la vie réelle, ils finissent par divorcer. J’ai lu ces lettres, et c’est très surprenant et triste. Elle finit par divorcer et le quitter, bien qu’ils soient restés en contact pendant, je pense, le reste de sa vie. Elle a continué et s’est mariée. Mais honnêtement, c’est tout ce que je sais vraiment sur ses dernières années.