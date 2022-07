Frieders, officier genevois de longue date, prendra sa retraite le 1er août – Shaw Local

GENÈVE – Après 26 ans et demi en tant qu’officier de police, le sous-chef genevois Michael Frieders a annoncé qu’il prendrait sa retraite le 1er août.

Frieders a commencé sa carrière en tant qu’adjoint du comté de Kendall pendant un an avant de venir à Genève, à la demande de son ami de longue date, l’actuel chef de la police genevoise Eric Passarelli.

“Il était venu à Genève un an et demi avant moi et l’a vraiment apprécié et a fait l’éloge du chef, qui était (William) Kidwell à l’époque”, a déclaré Frieders. “J’ai postulé, testé et j’ai été embauché.”

Frieders a grandi à Yorkville et a dû obtenir des directions pour trouver Genève.

Frieders a occupé presque tous les postes de policier, de la patrouille à la moto – sur une Harley rien de moins – au détective, au sergent, au sergent administratif, au commandant, un titre qui a été changé en chef adjoint plus tôt cette année.

“D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu être policier”, a déclaré Frieders. “Personne dans ma famille n’était officier.”

Le chef adjoint de Genève, Michael Frieders, plus tôt dans sa carrière d’agent de police laq en tant qu’officier à moto. (Photo fournie par la police genevoise)

Le plus grand changement dans le travail de la police depuis ses débuts concerne la technologie.

“Quand j’ai commencé, il n’y avait pas d’ordinateur dans ma voiture, pas de téléphone dans ma voiture et le bureau du shérif voisin n’avait pas de radio portable”, a déclaré Frieders. “Ce qui prenait des jours ou des semaines pour obtenir des informations quand j’ai commencé, maintenant nous pouvons obtenir ces informations en quelques minutes.”

Bien que la vitesse des informations techniques se soit améliorée, l’importance de ralentir les interactions personnelles n’a pas changé, a-t-il déclaré.

“Les agents doivent passer plus de temps dans les interactions personnelles et vraiment résoudre les problèmes”, a déclaré Frieders.

Les agents reçoivent maintenant une formation en intervention de crise pour s’occuper des citoyens qui ont une maladie mentale ou qui traversent une crise.

“Il s’agit de savoir comment capter ces signes et vraiment écouter ce qui se passe et découvrir quel est vraiment le problème”, a déclaré Frieders. “Et obtenir de l’aide pour ces personnes plutôt que de les amener au point où elles sont arrêtées.”

Son travail le plus mémorable a été d’être nommé commandant du groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Kane. Alors qu’il occupait ce poste, il faisait partie de l’enquête sur la fusillade de Pratt à Aurora en 2019 qui a fait six morts.

Il a également enquêté sur un cas de décès qui semblait être une surdose, mais en raison de circonstances suspectes, il s’est appuyé sur l’équipe des preuves du FBI pour recueillir des preuves. En fin de compte, il n’y a pas eu de jeu déloyal, mais une mort accidentelle par surdose.

“Sa mère m’a envoyé une note 13 ans plus tard pour me remercier”, a déclaré Frieders. «Elle s’est souvenue de moi et de la façon dont je l’ai traitée pendant l’enquête et de la façon dont nous l’avons aidée à s’en sortir. Quand on travaille sur une affaire, on ne se rend pas compte de l’impact qu’on a sur la vie des gens. Vous êtes dans l’instant présent et le fait qu’elle ait envoyé la note 13 ans plus tard a certainement eu un impact sur moi.

Alors que Frieders quitte la Sûreté Publique de Genève, il continuera à travailler comme sapeur-pompier genevois à temps partiel comme il le fait depuis 22 ans. Et il travaillera également en tant que coordinateur de la sécurité et de la sécurité du district scolaire à Oswego.

Quant à sa vie personnelle, Frieders dira seulement qu’il est en âge de prendre sa retraite, qu’il est marié, qu’il a quatre enfants et qu’ils vivent dans la région.

Passarelli a décrit Frieders comme quelqu’un qui est plus sérieux – mais avec un grand sens de l’humour, qui fait du bon travail pour garder les choses légères le cas échéant.

«Il a apporté beaucoup de leadership au service de police. Il n’a jamais pris de raccourcis. Il a toujours cherché des moyens de permettre à notre personnel de servir la communauté en toute sécurité et efficacement », a écrit Passarelli dans un e-mail.

Passarelli a crédité Freiders d’avoir supervisé des projets importants, y compris la mise en œuvre de notre nouvelle plate-forme radio, le programme de caméras de voiture d’escouade, et a déclaré qu’il avait joué un rôle déterminant dans la création du premier programme d’aumônerie du département.

«Vous ne pouvez pas apprendre à quelqu’un à se soucier autant que Mike. Il aime la ville et se soucie profondément de tout ce qu’il a servi », a écrit Passarelli. «Mike laisse de très gros souliers à remplir. C’est un être humain formidable et un policier exceptionnel qui manquera beaucoup à beaucoup.