Frieburg attrape un tirage tardif avec l’Olympiacos pour se qualifier pour les KO

Fribourg a arraché un match nul 1-1 tardif contre l’Olympiacos à domicile jeudi pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l’UEFA Europa League.

Fribourg a commencé dominant à domicile, mais ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score à la 17e minute lorsque Youssef El-Arabi a frappé le tir contré de Pep Biel.

L’Olympiacos aurait dû doubler son avantage, mais Giorgos Masouras a contourné le gardien de Fribourg Mark Flekken et a touché le filet latéral au lieu du but vide à la 23e minute, rapporte Xinhua.

Les visiteurs ont occupé la défense de Fribourg alors que Nicolas Hofler neutralisait le dangereux revers d’El-Arabi à la 35e minute.

Fribourg a montré des signes de vie dans les phases finales de la première mi-temps, mais Daniel-Kofi Kyereh n’a pas pu rentrer à la maison sur le centre de Vincenzo Grifo dans la surface.

Les hôtes ont dû attendre l’heure de jeu pour créer leur meilleure chance, car le tir cadré prometteur de Lukas Kubler a forcé le gardien de l’Olympiacos Alexandros Paschalakis à agir.

Au fur et à mesure que le match avançait, l’équipe de Christian Streich dominait la possession du ballon et épinglait l’Olympiacos sur le pied arrière alors que Kyereh et Niels Petersen testaient Paschalakis en succession rapide.

Fribourg a lancé un assaut mais ni Matthias Ginter ni Jeong Woo-yeong n’ont pu battre l’irréprochable Paschalakis dans les phases finales.

Paschalakis a finalement été malheureux dans le temps additionnel lorsque le corner de Christian Gunter a permis à Kubler d’obtenir un match nul à domicile après avoir hoché la tête pour l’égalisation.

« Je suis heureux que nous ayons progressé au tour suivant. C’était un match difficile contre un adversaire intelligent. On aurait pu avoir deux buts de retard en première mi-temps. Les garçons ont bien réagi après la mi-temps et ont créé beaucoup d’élan pour jouer un match nul », a déclaré l’entraîneur de Fribourg Christian Streich.

Ailleurs, l’Union Berlin a remporté une victoire cruciale après avoir dépassé Braga 1-0. Robin Knoche a marqué le seul but du match après avoir converti un penalty controversé en seconde période.

