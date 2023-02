Frida Maanum: Comment un changement de position a débloqué un potentiel offensif «inattendu» à Arsenal et au milieu de terrain norvégien | Nouvelles du football

“Je savais qu’elle était bonne, mais elle était meilleure que ce à quoi je m’attendais”, a fait remarquer Jonas Eidevall après avoir aperçu pour la première fois la jeune milieu de terrain Frida Maanum aux couleurs d’Arsenal en 2021.

Plus de 18 mois plus tard, un récit similaire s’applique toujours. L’international norvégien continue de défier les attentes même maintenant, étant devenu une force d’attaque à part entière cette saison. “C’est complètement inattendu”, a elle-même librement admis Maanum.

Les objectifs ne sont pas une chose pour laquelle Maanum est célèbre. Ils n’étaient pas la marchandise sur laquelle elle a bâti sa carrière en Norvège.

Pourtant, alors que la milieu de terrain et attaquante s’assoit pour discuter des épreuves et des tribulations de la campagne en cours lors d’une conversation exclusive à la base d’entraînement d’Arsenal, elle le fait en tant que meilleure buteuse d’Arsenal.

Un parcours de 10 buts (toutes compétitions confondues) fait de Maanum la menace offensive la plus puissante des Gunners – un fait qui continue d’ébranler sa nature modeste.

Maanum est à égalité avec Vivianne Miedema et Stina Blackstenius dans les décomptes de la ligue, mais a également exercé un sens du but en Ligue des champions – marquant un triplé contre Zurich ainsi qu’un contre Lyon, octuple championne d’Europe.

“C’est là que tout a commencé”, explique-t-elle en repensant à cette nuit historique au Stade des Lumières à la mi-octobre. Le battement 5-1 a établi un marqueur époustouflant pour les références d’Arsenal en Ligue des champions ce trimestre, mais a également initié l’émergence du magistral Maanum – l’arme d’attaque secrète des Gunners.

Image:

Cartes thermiques de Frida Maanum





“Le premier match, c’était Lyon à l’extérieur”, se souvient-elle. “C’est probablement la meilleure façon de commencer [something new]. Cela a bien fonctionné et j’ai l’impression d’avoir évolué dans cette position depuis.”

Il y a peu de déclarations plus importantes à faire – battre «l’étalon-or» du football européen de manière si complète dans leur propre arrière-cour. Cette nuit-là, Maanum a été sélectionné devant Miedema en position n ° 10 – un coup de génie tactique du manager Eidevall, bien qu’il ait suscité le scepticisme initial.

En effet, la décision choquante d’exclure Miedema a été récemment justifiée par l’excellence de Maanum sur le ballon, utilisant une confiance retrouvée pour conduire les défenseurs dans des zones du terrain qui étaient auparavant étrangères à un milieu de terrain profond. La performance a marqué le nouveau rôle titre du Norvégien.

Image:

Frida Maanum célèbre le deuxième but d’Arsenal contre Lyon en octobre





“Jonas savait depuis le début que j’aimais jouer en tant que 10, plus haut sur le terrain”, poursuit le joueur de 23 ans. “J’ai fait ça un peu avec mon équipe précédente. Je peux aussi jouer en six, mais Jonas voulait essayer quelque chose de nouveau.

“De mon côté, je voulais jouer à ce poste. C’est un mélange de raisons mais je suis heureux de jouer là-bas. On peut dire que je suis un 10 maintenant et j’aime vraiment ce rôle.”

Ce qui a commencé comme un changement expérimental s’est transformé en un triomphe nécessaire alors qu’Arsenal continue de faire face aux blessures de Miedema et Beth Mead – qui étaient conjointement responsables de 38,5% des buts WSL des Gunners la saison dernière.

Maanum, cependant, accepte d’être devant un centre. Non seulement elle apprécie la responsabilité supplémentaire, mais elle s’en tire bien, même si elle semble timide lorsqu’on lui rappelle son total d’objectifs personnels pour la saison. “Est-ce 10 ? Je pense que c’est neuf ou 10”, a-t-il dit, sans prétention.

“Je travaille sur ma finition depuis longtemps. Vous arrivez à un point où vous vous détendez un peu et cela aide à marquer plus de buts. Je n’ai jamais été buteur auparavant, vraiment, mais j’essaie juste de marquer objectifs pour l’équipe, je veux toujours contribuer à gagner.

“Quand tu dis [I’m Arsenal’s leading scorer] Je ne peux pas vraiment y croire. Je n’ai pas vu ça venir. Je savais que j’avais la capacité de marquer des buts, mais je ne pensais pas pouvoir marquer 10 buts à ce stade de la saison. C’est très inattendu.

Image:

Frida Maanum célèbre après avoir égalisé pour Arsenal contre Man United





“Nous devons tous nous mobiliser [in the absence of Mead and Miedema]. Pas seulement moi. Vous obtenez cette pression pour marquer dans le rôle dans lequel je suis. Ils [Mead and Miedema] marqué des tas de buts la saison dernière, mais la responsabilité est maintenant partagée entre tout le monde. Nous devons tous nous mobiliser et marquer leurs buts.

“Vous devez trouver des liens avec ceux qui vous entourent et j’aime la responsabilité en fait.”

Statistiques d’attaque d’Arsenal Classement WSL Coups 20 1er Sur la cible 7.6 1er Touches dans la boîte d’opp 34,6 1er Buts 2.6 3e xG 5,98 4ème

Répliquer les goûts de Mead et Miedema n’est pas facile. Mais ce n’est pas l’intention de Maanum. Elle n’est pas intéressée à remplacer, simplement à améliorer. Arsenal est en tête de la WSL pour les tirs et les touches dans la surface adverse par match – mais baisse légèrement lors de la conversion des tirs.

“Cela prend du temps”, dit Maanum.

“Vous avez besoin de temps pour créer des relations – dans le rôle 10, vous devez créer des liens. En particulier avec les ailiers et les neuf, même les six. C’est un rôle crucial – j’aime ça aussi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mollie et Rosie Kmita évaluent dans quelle mesure la force en profondeur de Chelsea pourrait leur donner l’avantage dans la course au titre WSL.



“Quand nous avons le contrôle du jeu, cela n’a pas vraiment d’importance à moins que nous marquions le but. Nous devons savoir que ça va être dur jusqu’à la fin. Mais quand l’équipe va bien, c’est plus facile pour moi d’être performant. Je veux réussir dans les matchs en marquant des buts.”

Lors de l’impasse de dimanche à West Ham, Arsenal a enregistré neuf tirs cadrés mais n’a pas pu faire un seul bâton. Ce travail incombe maintenant à Maanum, entre autres, pour convertir une telle domination en points précieux, en particulier après quatre années sans trophées – le désir d’argenterie a dépassé le besoin de bien d’autres choses.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Super League féminine entre West Ham et Arsenal.



“Personnellement, j’aimerais avoir six points d’avance [of Chelsea and Manchester United] mais pour les fans et tous les suiveurs, c’est probablement amusant que ce soit serré”, a déclaré l’attaquant converti à propos de la course au titre de la WSL. “Le côté positif de la ligue anglaise est qu’elle est si serrée – vous devez y être à chaque match. Il faut être à 100%, c’est ce qui le rend divertissant. Nous voulons tous que la course soit serrée jusqu’au dernier match.”

Maanum a le soutien de son manager pour fournir la marchandise. “Nous avons suffisamment de buts”, a réaffirmé Eidevall cette semaine, bien qu’il ait fait sensation avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier en poursuivant l’attaquant de Manchester United Alessia Russo. “Nous avons toujours besoin d’y croire. Au moment où vous arrêtez d’y croire, vous ne pouvez pas gagner”, a-t-il ajouté.

Arsenal testera sa puissance de feu contre Manchester City pour la deuxième fois en trois jours samedi, en direct sur Sky Sports, ayant également triomphé en milieu de semaine de la Coupe Conti – une répétition révélatrice.

Blackstenius est sorti du banc pour marquer un vainqueur en prolongation alors qu’Arsenal a éliminé City, détenteur du titre, de la compétition après 90 minutes sans but mercredi. “Réussir des matchs et marquer des buts est un gros boost de confiance”, a expliqué Maanum avant cette rencontre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef féminin d’Arsenal, Jonas Eidevall, a déclaré que leur demi-finale de la Coupe WSL contre Manchester City n’aurait probablement aucune incidence lorsque les deux équipes se rencontreront en championnat trois jours plus tard.



Avantage Arsenal ? Peut-être psychologiquement. Ils ont certainement devancé la bagarre tactique de mercredi, mais ont perdu leur effet de levier sur les Mancuniens le week-end dernier – les deux équipes étant désormais verrouillées sur 26, quatre de moins que les leaders Chelsea.

La réunion de samedi à l’heure du déjeuner a le potentiel de définir la saison – pour les deux. La pression est là. “Ce sera un match amusant à regarder, c’est sûr.” Maanum a conclu.

Moins relaxant pour jouer, vous vous en doutez.

Regardez Man City contre Arsenal en direct sur Sky Sports Football samedi à partir de midi, coup d’envoi à 12h30.