Frida, célèbre chienne mexicaine de recherche et de sauvetage, est décédée

MEXICO CITY (AP) – Frida, un chien de sauvetage jaune Labrador retriever qui est devenu célèbre dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre du 19 septembre 2017 au Mexique, est décédé, a annoncé mardi la marine mexicaine.

Vêtue de lunettes et de chaussons en néoprène, Frida est devenue un symbole d’espoir après le tremblement de terre qui a fait plus de 300 morts à Mexico et dans les États environnants. Son image a explosé sur Internet et son visage a orné des peintures murales dans la capitale.

Bien qu’elle n’ait apparemment pas trouvé de survivants piégés après ce tremblement de terre particulier, au cours de sa carrière, on lui attribue la découverte d’au moins 41 corps et d’une douzaine de personnes vivantes. Elle a également travaillé sur deux missions internationales après les tremblements de terre en Haïti et en Équateur.

Frida a pris sa retraite du travail de sauvetage en juin 2019 à l’âge de 10 ans.

Mardi, la marine a publié un hommage vidéo via Twitter remerciant Frida pour son service et honorant sa mémoire.

The Associated Press