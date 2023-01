Friction derrière les sourires lors de la réunion des chefs de la défense alors que la saga des chars ukrainiens se poursuit | Nouvelles du monde

Il y avait un sentiment de friction derrière les sourires unifiés et les poignées de main lors d’une réunion d’alliés pour promettre plus d’armes à l’Ukraine.

Kyiv demande depuis des mois à ses bailleurs de fonds occidentaux de faire don de centaines de chars de combat modernes pour renforcer la capacité de ses forces armées à lancer des opérations offensives contre des positions russes retranchées.

Le rassemblement vendredi de plus de 50 nations sur une base aérienne américaine en Allemagne est venu à un moment clé pour répondre à cette demande.

Dernière guerre en Ukraine : la Corée du Nord “continuera à fournir des armes au groupe Wagner”

Les Le Royaume-Uni a intensifié, bien que ses forces évidées ne puissent épargner que 14 chars de combat principaux Challenger 2.

La Pologne a dit que c’était prêt à envoyer un certain nombre de ses chars Leopard 2 de fabrication allemande, mais l’Allemagne elle-même – le pays qui détient la clé pour déverrouiller un nombre important d’armes – a cligné des yeux.

Image:

Un char de combat Leopard 2A6



Au lieu de toute annonce de Berlin, il y a eu de l’indécision, malgré des semaines de pression croissante sur Scholz du chancelier Olaf de son OTAN partenaires pour franchir ce qui était auparavant une ligne rouge.

Soucieux de dissimuler toutes les fissures, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, organisateur de la Ukraine Réunion du groupe de contact, et son officier supérieur, le général Mark Milley, a insisté sur le fait que les alliés étaient plus unis que jamais.

“Je pense qu’au cours de mes 43 années en uniforme, c’est l’OTAN la plus unifiée que j’aie jamais vue”, a déclaré le général Milley.

Mais ils ont également souligné le défi auquel l’Ukraine est confrontée – et la nécessité de s’assurer que l’équipement et la formation militaires fournissent la capacité requise pour mener des opérations complexes en s’appuyant sur une combinaison de chars, de véhicules de combat blindés et d’artillerie.

Image:

M. Reznikov avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg



“Cette année, il sera très, très difficile d’éjecter militairement le russe forces de chaque centimètre carré de l’Ukraine occupée par la Russie », a déclaré le général Milley lors d’une conférence de presse conjointe à la fin de la réunion à la base de Ramstein.

“Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, ça ne veut pas dire que ça n’arrivera pas, mais ce sera très très difficile.”

Alors que la Russie réarme et forme les troupes nouvellement mobilisées pour ce que de nombreux responsables occidentaux et ukrainiens prévoient être une nouvelle vague d’offensives d’ici le printemps, le temps n’est pas du côté de l’Ukraine.

Image:

Les dirigeants ukrainiens affirment que l’armement occidental moderne est vital pour gagner la guerre



Ce point a été souligné par le président Zelenskyy, qui s’est adressé par liaison vidéo aux ministres de la Défense réunis.

“Le temps reste une arme russe. Nous devons accélérer”, a-t-il déclaré.

“Le temps doit devenir notre arme commune, tout comme la défense aérienne et l’artillerie, les véhicules blindés et les chars.”

Mais l’Allemagne, qui a été critiquée par le passé pour avoir été trop lente à apporter une aide létale à l’Ukraine, ne veut pas être bousculée, surtout dans une semaine où son ministre de la Défense a été contraint de démissionner.

Un nouvel homme, Boris Pistorius, n’a été nommé pour la remplacer qu’il y a quelques jours ; et c’était lui qui restait pour défendre la position allemande.

“Nous n’avons peur de rien. Nous avons juste une responsabilité vis-à-vis de notre population en Allemagne et en Europe et nous devons peser le pour et le contre avant de décider de telles choses”, a déclaré M. Pistorius aux journalistes, s’exprimant en anglais.

Il a déclaré qu’une décision devrait être prise bientôt – un signe que cette saga de chars a encore des kilomètres à parcourir.