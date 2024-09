Frick Collection embauche Axel Rüger comme nouveau directeur

La Frick Collection a annoncé la nomination d’Axel Rüger au poste de directeur du musée Anna-Maria et Stephen Kellen. Il prendra ses nouvelles fonctions début 2025, à la réouverture du musée.

Rüger est secrétaire et directeur général de la Royal Academy of Arts de Londres depuis mai 2019. Au cours de son mandat, il a supervisé un réaménagement de 23 millions de livres sterling (30,5 millions de dollars) des écoles de la Royal Academy et a organisé deux expositions acclamées, dont « Souls Grown Deep Like the Rivers: Black Artists from the American South » (2023) et une rétrospective de l’œuvre de l’artiste britannique Sir Michael Craig-Martin (2024). Il a également dirigé le musée Van Gogh d’Amsterdam. Avant cela, Rüger a occupé un poste de conservateur à la National Gallery de Londres, où il a supervisé la collection de peintures hollandaises des XVIIe et XVIIIe siècles.

En outre, Rüger est administrateur du Fonds d’art du Royaume-Uni et siège au conseil consultatif de Van Lanschot Kempen Bankiers aux Pays-Bas.

« Le Frick est un lieu unique et spécial, et il n’existe aucun autre musée au monde qui lui ressemble », a déclaré Rüger dans un communiqué. « Diriger le Frick – avec sa collection spectaculaire de chefs-d’œuvre époustouflants, sa riche histoire d’expositions, son cadre résidentiel intime, sa bibliothèque et son emplacement dans une ville aussi passionnante – est une proposition irrésistible, en particulier à ce moment historique. Après la plus grande rénovation de l’histoire de l’institution, c’est le moment idéal pour rouvrir, développer des programmes passionnants pour les visiteurs fidèles et accueillir de nouveaux publics qui n’ont pas encore découvert ce trésor qu’est un musée. »

Le Frick a entamé une recherche mondiale pour son prochain directeur au printemps 2024, après que Ian Wardropper a annoncé son départ à la retraite. Wardropper a dirigé l’institution new-yorkaise pendant quatorze ans, élaborant des stratégies de planification stratégique et de croissance, y compris la première rénovation complète de ses bâtiments historiques depuis près de 90 ans.

« Axel est un directeur de musée rare qui incarne un ensemble complexe de compétences, qui sont toutes d’une grande importance, en particulier à ce moment crucial pour les organisations culturelles. En tant que directeur de musée établi, il apporte une vision stratégique constante, ainsi qu’une capacité avérée à inspirer et à guider des équipes dynamiques vers de grandes réalisations. Esprit brillant dans le domaine, il possède également une expérience de conservation très pertinente. Alors que nous nous préparons à entamer une nouvelle ère pour la Frick Collection, j’ai confiance en sa capacité à bien nous guider. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à Ian Wardropper pour sa direction constante de notre organisation. La vision et le travail inlassable d’Ian servent de fondement à notre progression », a déclaré la présidente du conseil d’administration de la Frick Collection, Elizabeth M. Eveillard.