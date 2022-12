Freya Kemp: la polyvalente anglaise exclue de la Coupe du monde T20 en raison d’une blessure au dos | Nouvelles du cricket

La polyvalente anglaise Freya Kemp a été exclue de la prochaine Coupe du monde T20 après avoir subi une fracture de stress au dos.

Le joueur de 17 ans n’a vu le terrain lors d’aucun des trois ODI de l’Angleterre lors de sa récente tournée en balle blanche contre les Antilles en raison de maux de dos.

D’autres analyses exploratoires ont depuis révélé une fracture de stress, ce qui signifie qu’elle manquera le tournoi de février en Afrique du Sud.

Il n’y a pas de calendrier pour le retour de Kemp alors qu’elle commence sa rééducation avec les équipes médicales des femmes d’Angleterre et des Southern Vipers.

Son absence fait suite à celle d’Alice Capsey après avoir subi une fracture de la clavicule lors de l’ODI d’ouverture dans les Caraïbes.

Kemp a pris huit guichets et enregistré un taux d’économie de moins de huit et plus en neuf matchs depuis ses débuts internationaux contre l’Afrique du Sud en juillet.

Plus à venir…