MILWAUKEE: Rondell Walker a marqué 16 points, Cade Cunningham a récolté 15 points et six rebonds, et Oklahoma State a utilisé une solide seconde période pour battre Marquette 70-62 mardi soir.

Le duo de première année de Walker et Cunningham s’est connecté à la fin de la seconde période avec une séquence révolutionnaire. Un vol de Cunningham a conduit à une pause rapide de Walkers avec 4:16 à gauche, et une faute flagrante de 1 a été sifflée à la traîne de Jamal Cain. Walker a fait les lancers francs pour une possession de quatre points et une avance de 61-49.

Marquette n’avait que 16 points dans les 16 premières minutes de la seconde période. Le cinquième panier des Golden Eagles après la mi-temps est venu avec une minute à faire et est venu 63-56. Mais Walker et Cunningham se sont combinés pour marquer quatre lancers francs consécutifs dans les 25 dernières secondes pour le sceller.

Bryce Williams a ajouté 13 points pour Oklahoma State (3-0). Cunningham, le seul étudiant de première année sélectionné pour l’équipe d’Associated Press All-America, était 6 sur 11 sur le terrain avec trois interceptions.

Koby McEwen a mené Marquette (2-1) avec 21 points et Cain avait 13 points et 13 rebonds. Dawson Garcia, un étudiant de première année de six pieds qui a récolté en moyenne 17,5 points après deux matchs, n’a marqué que quatre points en 2 tirs sur 9.

Oklahoma State rentrera chez lui pour jouer à Oakland samedi, tandis que Marquette accueillera le No. 4 Le Wisconsin agira.

