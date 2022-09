Frerichs vante les gains d’investissement, Demmer voit une opportunité pour le contrôle du GOP – Shaw Local

Dans l’Illinois, le rôle du trésorier de l’État est celui de directeur des investissements.

Le trésorier Michael Frerichs a occupé ce poste pendant deux mandats complets, remportant par moins de 10 000 voix en 2014 avant de remporter une victoire de 18 points de pourcentage en 2018.

Il se vante que l’Illinois a dépassé 1,2 milliard de dollars en gains d’intérêts sur ses investissements depuis qu’il a pris ses fonctions, ce qui en fait le deuxième trésorier depuis la républicaine Judy Baar Topinka, qui a occupé ce poste de 1995 à 2007, à atteindre ce seuil.

“Nous avons collecté plus d’un milliard de dollars pour l’État de l’Illinois”, a-t-il déclaré dans une interview en podcast avec Capitol News Illinois. « Un milliard de dollars qu’il n’a pas été nécessaire d’augmenter en impôts ou un milliard de dollars en coupes qu’il n’a pas été nécessaire de faire dans des choses comme nos écoles, nos routes et nos ponts.

Il a déclaré que le bureau du trésorier investit environ 26 milliards de dollars en fonds publics, environ 15 milliards de dollars en actifs municipaux mis en commun et administre un programme d’épargne universitaire grâce auquel les Illinois ont économisé près de 17 milliards de dollars, entre autres tâches.

Son adversaire est le représentant d’État Tom Demmer, un républicain de Dixon qui siège à l’Assemblée générale depuis 2013 et est actuellement chef adjoint de la minorité à la Chambre. Il est la personne-ressource des républicains de la Chambre sur les questions budgétaires.

Demmer a déclaré que son objectif était d’ajouter un contrôle républicain sur le pouvoir démocrate parmi les officiers constitutionnels de l’État – ceux-ci comprennent le gouverneur, le contrôleur, le procureur général, le secrétaire d’État et le trésorier – qui sont tous actuellement détenus par des démocrates, bien que tous seront en place pour voter en novembre.

“Lorsque vous avez un parti qui contrôle vraiment tous les aspects du gouvernement, parfois des gens au bureau, ils ne sont pas incités à s’exprimer”, a déclaré Demmer dans une interview avec Capitol News Illinois. «Ils ne veulent pas secouer le bateau. Ils ne veulent pas essayer de tenir quelqu’un d’autre responsable, parce qu’ils sont dans le même parti, et ils ne veulent pas froisser les plumes. Ce n’est pas ainsi que notre gouvernement est organisé pour fonctionner.

Chaque candidat a parlé au podcast Capitol Cast de Capitol News Illinois pour partager ses plans pour le bureau.

Frerichs a souligné les efforts de son bureau pour accroître la transparence grâce à «La voûte», un portail en ligne à travers lequel les Illinoisiens peuvent trouver des analyses du bureau ainsi que des informations sur les investissements et les emprunts de l’État.

«Il dit donc que le bureau devrait être un frein et un équilibre entre le gouverneur et l’Assemblée générale, mais ignore le fait que nous le faisons déjà à travers des exemples tels que la cosignature d’accords de cautionnement pour rendre possibles les améliorations des infrastructures, guidant l’Assemblée générale comme il crée de nouveaux programmes, comme le Programme d’épargne-retraite Secure Choice», a déclaré Frerichs.

Bien que le trésorier ne joue aucun rôle officiel dans l’établissement de la politique fiscale de l’État, la critique la plus fréquente de Demmer à l’égard de Frerichs concerne un amendement progressif de l’impôt sur le revenu soutenu par Frerichs qui aurait augmenté les taux pour les personnes à revenu élevé, mais a été rejeté par les électeurs en 2020. .

Frerichs a fait un commentaire lors d’un forum en 2020 dans lequel il a déclaré qu’un impôt sur le revenu progressif pourrait permettre une conversation plus large sur l’imposition de niveaux élevés de revenu de retraite.

“Le trésorier Frerichs peut sortir et expliquer pourquoi nous devrions imposer les revenus de retraite, je vais expliquer pourquoi nous ne devrions pas imposer les revenus de retraite”, a déclaré Demmer.

Frerichs a toujours dit qu’il n’était pas favorable à un impôt sur la retraite.

Il a déclaré avoir fait le commentaire de 2020 lors d’une discussion avec le président de la Chambre de commerce de l’Illinois, Todd Maisch, lors d’un forum pour débattre de l’impôt progressif sur le revenu. Frerichs a déclaré qu’il essayait de faire comprendre qu’il n’était pas favorable à un impôt sur la retraite, mais quiconque envisage d’imposer les pensions devrait soutenir une structure fiscale progressive qui permettrait une imposition uniquement sur des niveaux de revenu plus élevés, plutôt que le taux forfaitaire requis par la loi actuelle. .

« J’ai été très clair, et mon adversaire le sait, que je n’étais pas favorable à un impôt sur la retraite. Je ne soutiens pas une taxe sur la retraite et je ne soutiendrai pas une taxe sur la retraite », a-t-il déclaré, affirmant que Demmer réitère l’affirmation de détourner l’attention de son dossier anti-avortement et de son placement sur un ticket républicain surmonté du candidat controversé Darren Bailey.

Demmer préférerait ne pas parler de Bailey. Il n’y a eu aucune approbation de toute façon, bien que lors d’une conférence de presse plus tôt cette année, Demmer ait déclaré qu’il pensait que Bailey ferait un bon gouverneur.

“Nous avons essayé de construire un plan très axé sur les questions d’impôts et de dépenses en dollars et en cents”, a déclaré Demmer. “Et donc, vous savez, essayer de réduire une partie du reste de l’encombrement qui en ressort, simplement en ayant un message très simple.”

Demmer faisait partie d’une liste de candidats soutenus à la primaire républicaine par le mégadonateur Ken Griffin. Ceux-ci comprenaient le maire d’Aurora Richard Irvin pour le gouverneur, John Milhiser pour le secrétaire d’État et Steve Kim pour le procureur général – qui ont tous perdu lors des primaires.

Demmer et le candidat contrôleur Shannon Teresi se sont tous deux présentés sans opposition à la primaire et étaient les seuls candidats de la liste à avoir participé au scrutin des élections générales. Mais les 50 millions de dollars que Griffin a donnés à Irvin n’ont pas coulé.

Cela a laissé Demmer derrière dans la collecte de fonds. Son fonds de campagne avait un solde de 465 000 $ au 30 juin et il a déclaré avoir recueilli environ 68 000 $ depuis lors.

Frerichs, quant à lui, avait 2 millions de dollars en banque le 30 juin et a levé au moins 360 000 dollars depuis lors, avec des centaines de milliers de dollars provenant des syndicats.

Alors que Demmer a minimisé l’écart entre les candidats et l’a attribué aux défis de la collecte de fonds en général, Frerichs a déclaré que la collecte de fonds était plus facile pour lui en raison de son succès au bureau.

Frerichs a également vanté sa gestion du plan d’épargne universitaire Bright Start 529, qui a été classé or par la société de services financiers L’étoile du matin. Il est géré par un partenaire extérieur et surpasse fréquemment le marché, a déclaré Frerichs, bien qu’au cours de l’année écoulée, de nombreux plans du programme aient enregistré des rendements négatifs.

En 2016 et 2017, son bureau a embauché un nouveau gestionnaire de placements pour le fonds qui offrait plus de plans et des frais moins élevés, a-t-il dit, créant des économies pour les participants au plan.

“Les régimes financés sont passés de 387 000, évalués à environ 7 milliards de dollars (en 2015), à 824 000, évalués à plus de 16 milliards de dollars (en 2022)”, a-t-il déclaré.

Demmer a déclaré que ses réalisations les plus fières à l’Assemblée générale sont venues en tant que membre du groupe de travail bipartite non officiel qui a négocié les politiques de Medicaid.

“C’est un domaine clé où nous devons être sûrs que lorsque nous faisons une promesse, nous pouvons nous permettre de la tenir”, a-t-il déclaré à propos de l’administration du programme de soins de santé par l’État. «Et donc, travailler sur ces projets de loi année après année, avoir une contribution directe sur ce qui était dans ces projets de loi et ce qui ne l’était pas, était quelque chose dont je suis vraiment fier, et je pense que c’est un hommage à ce qui peut être fait quand il y a une opportunité de travailler de manière bipartite.

Demmer est le parrain d’un projet de loi à l’Assemblée générale qui soumettrait un amendement constitutionnel aux électeurs pour transformer le bureau du contrôleur en bureau du trésorier. Demmer a déclaré qu’il pensait que cela pourrait créer environ 10 millions de dollars d’économies pour les contribuables.

C’est quelque chose que Frerichs et Demmer ont soutenu, bien que la contrôleure Susana Mendoza l’ait qualifiée de mauvaise idée qui ne surgit que pendant les années électorales. Elle a déclaré que la constitution de 1970 séparait les offres d’investissement et fiscales pour créer une protection contre la fraude.

“Parce qu’en 1956, Orville Hodge, qui faisait le travail combiné de trésorier, contrôleur et auditeur, a détourné 6 millions de dollars, ce qui équivaudrait aujourd’hui à environ 59 millions de dollars”, a déclaré Mendoza. “Et c’est pourquoi en 1970, le législateur a décidé de diviser les tâches… et de ne jamais permettre que quelque chose comme ça se produise où la personne qui investit l’argent a également accès au chéquier.”

La proposition de Demmer aurait besoin de l’approbation des trois cinquièmes des deux chambres de l’Assemblée générale avant d’apparaître sur le bulletin de vote des électeurs, ce qui en ferait un long chemin pour devenir une loi.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.