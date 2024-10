Frères Menendez : la famille d’Erik et Lyle Menendez s’exprimera lors d’une conférence de presse à Los Angeles

LOS ANGELES (KABC)– Les membres de la famille d’Erik et Lyle Menendez, les frères purgeant des peines à perpétuité pour avoir tué leurs parents à Beverly Hills il y a plus de 35 ans, devraient s’exprimer alors que les procureurs examinent de nouvelles preuves dans cette affaire.

Près de deux douzaines de proches tiendront une conférence de presse à Los Angeles mercredi pour faire pression sur le procureur afin qu’il recommande officiellement une nouvelle condamnation dans le cas des frères.

L’avocat des frères, Mark Geragos, et leur famille ont déclaré à ABC News que leur plus grand souhait était que les deux soient libérés de prison et rentrent à la maison à temps pour célébrer le 93e anniversaire de leur tante à Thanksgiving.

Plus tôt ce mois-ci, le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, a annoncé que son bureau examinerait de nouvelles preuves et déciderait si une nouvelle condamnation était justifiée dans cette affaire notoire qui a retenu l’attention nationale.

Les nouvelles preuves présentées dans la requête comprennent une lettre écrite par Erik Menendez qui, selon ses avocats, corrobore les allégations selon lesquelles il aurait été agressé sexuellement par son père.

Les frères ont déclaré avoir tué leurs parents en état de légitime défense après avoir subi toute leur vie des abus physiques, émotionnels et sexuels de leur part. Leurs avocats soutiennent qu’en raison de l’évolution des opinions de la société sur les abus sexuels, les frères n’ont peut-être pas été reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle aujourd’hui.

Les avocats des frères ont déclaré que la famille pensait dès le début qu’ils auraient dû être accusés d’homicide involontaire plutôt que de meurtre. L’homicide involontaire n’était pas une option pour le jury lors du deuxième procès qui a finalement conduit à la condamnation des frères pour meurtre, a déclaré Geragos.

Lyle Menendez, alors âgé de 21 ans, et Erik Menendez, alors âgé de 18 ans, ont admis avoir tué par balle leur père, Jose Menendez, directeur du divertissement, et leur mère, Kitty Menendez, en 1989, mais ont déclaré qu’ils craignaient que leurs parents ne soient sur le point de les tuer pour empêcher le meurtre. divulgation de l’agression sexuelle à long terme d’Erik par le père.

Les procureurs de l’époque avaient affirmé qu’il n’y avait aucune preuve d’agression. Ils ont dit que les fils recherchaient la succession de plusieurs millions de dollars de leurs parents.

Les jurés ont rejeté la condamnation à mort en faveur de la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

L’affaire a attiré une nouvelle attention après que Netflix a commencé à diffuser le drame policier « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story ».

Gascón a déclaré qu’il pensait que le sujet de l’agression sexuelle aurait été traité avec plus de sensibilité si l’affaire s’était produite aujourd’hui.

« Nous n’avons pas décidé du résultat. Nous examinons les informations », a déclaré Gascón au début du mois.

Il a déclaré que son bureau ne connaissait pas la « validité » de ce qui avait été présenté au procès.

Gascón, qui cherche à être réélu, a souligné que plus de 300 personnes ont été condamnées au cours de son mandat, et que quatre seulement ont commis à nouveau un crime.

Une audience était prévue le 29 novembre.

Lyle Menendez a récemment obtenu un diplôme en sociologie de l’Université de Californie à Irvine, grâce à un programme en prison. Geragos a déclaré qu’ils étaient des prisonniers modèles même s’ils pensaient qu’ils ne seraient jamais libérés.

« Je pense qu’il est temps », a déclaré Geragos. « La famille pense qu’il est temps. »

La star de télé-réalité et personnalité célèbre Kim Kardashian, qui a plaidé pour une réforme de la justice pénale, a également pris position, écrivant dans un essai personnel partagé avec NBC News que l’attention médiatique démesurée sur le premier procès télévisé à l’échelle nationale leur a refusé justice.

Elle a noté qu’avec « leurs souffrances et leurs histoires d’abus ridiculisés dans des sketchs de « Saturday Night Live » », ils étaient décrits comme « deux enfants riches et arrogants de Beverly Hills qui ont tué leurs parents par cupidité. seule sympathie.

« Erik et Lyle n’avaient aucune chance d’avoir un procès équitable dans ce contexte », a écrit Kardashian.

L’Associated Press et ABC News ont contribué à ce rapport.