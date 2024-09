Frères Gaudreau : le conducteur accusé de meurtre comparaît devant le tribunal

PHILADELPHIE –

Le conducteur accusé d’avoir tué le joueur de hockey de la LNH Johnny Gaudreau et son frère Matthew alors qu’ils circulaient à vélo sur une route rurale avait un taux d’alcoolémie de 0,087, supérieur à la limite légale de 0,08 dans le New Jersey, a déclaré un procureur vendredi.

Gaudreau, 31 ans, et son frère Matthew, 29 ans, ont été tués à Carneys Point, dans le New Jersey, le 29 août, la veille du jour où ils devaient servir de garçons d’honneur au mariage de leur sœur Katie.

Le conducteur, Sean M. Higgins, 43 ans, de Woodstown, dans le New Jersey, est accusé de deux chefs d’accusation de mort par accident de la route, de conduite imprudente, de possession d’un contenant ouvert et de consommation d’alcool dans un véhicule à moteur. Lors d’une audience virtuelle vendredi, un juge a ordonné qu’il soit détenu jusqu’à son procès après que les procureurs ont décrit des antécédents présumés de rage au volant et de conduite agressive.

« Tu conduisais probablement comme un fou, comme je te le dis toujours. Et tu ne m’écoutes pas, tu me cries dessus », a dit sa femme à Higgins lorsqu’il l’a appelée de prison après son arrestation, selon le premier procureur adjoint du comté de Salem, Jonathan Flynn.

La défense a décrit Higgins comme un père marié et un citoyen respectueux des lois avant l’accident.

« C’est un homme empathique et un père aimant de deux filles », a déclaré l’avocat de la défense Matthew Portella. « C’est une bonne personne et il a pris une décision horrible ce soir-là. »

Higgins a déclaré à la police qu’il avait bu cinq ou six bières ce jour-là et a admis avoir consommé de l’alcool en conduisant, selon la plainte pénale. Il a également échoué à un test de sobriété sur le terrain, selon la plainte. Un procureur a déclaré vendredi qu’il avait bu à la maison après avoir terminé un appel professionnel vers 15 heures et qu’il avait eu une conversation bouleversante avec sa mère à propos d’un problème familial.

Il a ensuite eu une conversation téléphonique de deux heures avec un ami alors qu’il se promenait dans sa Jeep avec un conteneur ouvert, a déclaré Flynn. Il conduisait de manière agressive derrière une berline roulant juste au-dessus de la limite de vitesse de 50 mph, allant parfois jusqu’à la collerette, a déclaré la conductrice à la police.

Alors qu’elle et le véhicule devant elle ont ralenti et viré à gauche pour contourner les cyclistes, Higgins a accéléré et viré à droite, heurtant les Gaudreas, ont déclaré les deux autres conducteurs à la police.

« Il a indiqué qu’il ne les avait même pas vus », a déclaré le juge de la Cour supérieure Michael J. Silvanio, qui a déclaré que « l’impatience » avouée de Higgins avait causé deux décès.

Higgins risque jusqu’à 20 ans de prison, une peine qui, selon le juge, le met en danger de fuite.

Higgins est titulaire d’une maîtrise, travaille dans la finance pour une société de traitement de la toxicomanie et a servi en Irak, ont déclaré ses avocats. Cependant, sa femme a déclaré qu’il buvait régulièrement depuis qu’il travaillait à domicile, a déclaré Flynn.

Johnny Gaudreau, connu sous le nom de « Johnny Hockey », a joué 10 saisons complètes dans la ligue et était sur le point d’entamer sa troisième avec les Blue Jackets de Columbus après avoir signé un contrat de sept ans et 68 millions de dollars en 2022. Il a joué ses huit premières saisons avec les Flames de Calgary, un mandat qui l’a inclus à devenir l’un des meilleurs joueurs du sport et un favori des fans à travers l’Amérique du Nord.

Les veuves Meredith et Madeline Gaudreau ont décrit leurs maris comme étant restés très attachés à eux tout au long de leur vie. Les deux femmes sont enceintes et ont prononcé des éloges émouvants lors des doubles funérailles qui ont eu lieu lundi.