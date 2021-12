Frères et sœurs de Chris Hemsworth : tout savoir sur ses 2 frères

Chris Hemsworth est une icône de Marvel et il a également deux frères qui sont également des légendes ! Découvrez tout sur Luke et Liam ici !

Bien que de nombreux fans ne sachent que Chris Hemsworth en tant que super-héros Marvel Thor, la star de 38 ans a eu une carrière légendaire d’acteur. Né à Melbourne, en Australie, Chris a commencé son ascension fulgurante vers la gloire avec le feuilleton Voisins. Après avoir déménagé en Amérique, il a décroché un rôle dans JJ Abrams film Star Trek et continuerait à décrocher un rôle dans le film d’horreur La cabane dans les bois. Puis il est devenu un nom familier en jouant le dieu du tonnerre en 2011 Thor, Les Vengeurs et toutes leurs suites.

Chris partage sa vie réussie à Hollywood avec sa femme Elsa Pataky, la fille Rose d’Inde, 8 ans et fils jumeaux Sacha et Tristan, 7. L’idole du matin est certainement à l’aise avec une progéniture de trois, car il a lui-même deux frères. Continuez votre lecture pour tout savoir sur son frère aîné Luc et petit frère Liam ici!

Luc Hemsworth

Chris est né le 11 août 1983 à Melbourne. Tout comme son jeune frère Chris, Luke a commencé sa carrière d’acteur le Voisins avec un arc de 10 épisodes. L’homme de 41 ans se fraye un chemin à la télévision australienne avec des rôles dans plusieurs émissions au cours des deux dernières décennies. En 2017, il a même dépeint une version fictive de Thor lors d’une scène hilarante dans Ragnarok. Plus récemment, on peut le voir jouer Ashley Stubbs dans HBO Westworld.

En 2012, Luke a donné un aperçu de son enfance dans la nature sauvage de Phillip Island en Australie avec ses deux frères et sœurs. « Ouais, la maison des horreurs Hemsworth », a plaisanté Luke lors de son apparition sur Jimmy Kimmel en direct. « Nous nous réveillions le matin et disions littéralement ‘À plus tard, maman’ et disparaissions simplement dans la brousse. Et je pense qu’en vieillissant, les parents d’enfants que nous connaissions déposeraient progressivement leurs enfants de plus en plus loin de notre maison.

Luke a été marié à sa femme Samantha Hemsworth depuis plus de 15 ans. Ils partagent des filles houx, 12, Ella, 11, Harpiste Rose, 9, et Alexandre, 8

Liam Hemsworth

Liam est né le 13 janvier 1990. Suivant les traces de ses frères aînés, Liam a également fait ses débuts dans le feuilleton. Voisins. Il a joué l’athlète paraplégique Josh Taylor pendant 25 épisodes entre 2007 et 2008. Sa percée est survenue lorsqu’il a décroché le rôle de Gale Hawthorne dans Les jeux de la faim franchisé aux côtés Jennifer Lawrence. Il a également joué dans N’est-ce pas romantique et Le duel.

Liam a même auditionné pour Thor et a été rappelé avant Chris ! « Je suis arrivé avec un peu, je suppose, de motivation et peut-être de frustration que mon petit frère soit allé plus loin que moi », a déclaré Chris. Magazine W à propos de sa deuxième audition. « C’est une petite rivalité familiale, fraternelle qui s’est en quelque sorte déclenchée en moi. »

L’étoile fringante sort actuellement avec un mannequin Gabriella Brooks. Leur relation vient après son mariage Miley Cyrus en 2018, pour divorcer l’année suivante. Bien qu’il n’ait pas d’enfants, Liam adore être l’oncle des enfants de ses frères. Il a plaisanté une fois sur Jimmy Kimmel en direct qu’il était un oncle si amusant, il les «laissait simplement faire ce qu’ils voulaient – ​​des bonbons, des tonnes de bonbons, des bonbons. De la bière, si tu en veux une, je t’en donnerai une.