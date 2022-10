Frère Rice “maintient le cap” dans sa victoire contre Joliet Catholic – Shaw Local

Casey Quedenfeld n’a pas eu de moment « enfin » après que frère Rice ait battu Joliet Catholic vendredi soir.

Après des défaites contre St. Rita, Loyola et Mount Carmel, il aurait été juste que l’entraîneur de première année des Crusaders pousse un soupir de soulagement que tout le travail acharné de ses joueurs cette saison a finalement porté ses fruits. Mais Quedenfeld était plus fier de la façon dont Brother Rice a remporté la victoire.

“Nous nous sommes contrôlés et dans ce match, nous avons limité nos erreurs, surtout en fin de match”, a déclaré Quedenfeld. “Je ne dirais pas que c’est un sentiment de type” enfin “, c’est plus juste que nous avons gardé le cap, nous sommes restés dans le jeu de balle, être disciplinés et être responsables de vos erreurs.”

La jeune équipe des Crusaders a été forcée d’apprendre rapidement en début de saison contre certaines des meilleures équipes de l’État. Brother Rice a perdu 17-12 contre St. Rita lors de la semaine 2, est tombé contre Loyola 57-21 lors de la semaine 4 et a failli bouleverser Mount Carmel, 28-21 lors de la semaine 6.

Quedenfeld pensait que son équipe avait appris de ses erreurs lors de ces défaites et avait utilisé ces leçons au moment de conclure sa victoire sur Joliet Catholic.

“Cela renforce définitivement le caractère”, a déclaré Quedenfeld à propos de jouer à St. Rita, Loyola et Mount Carmel. «Vous devez vous battre contre l’adversité dans les premières semaines. Cela fait de vous un joueur de football meilleur et complet.

Brother Rice (4-3, 0-2 CCL/ESCC Blue) tentera de gagner son cinquième match pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Les Crusaders accueillent Marian Catholic vendredi, puis accueilleront Marist pour terminer la saison régulière le 21 octobre.

Avec les festivités de retour cette semaine pour Brother Rice, Quedenfeld n’envisage pas la semaine 9 ou une éventuelle course en séries éliminatoires. Il veut que ses joueurs restent enracinés dans le système qui les a aidés à remporter une grosse victoire contre Joliet Catholic.

“Nous sommes juste inquiets pour cette semaine”, a déclaré Quedenfeld. “Notre adversaire cette semaine est un très bon adversaire, ils ont des athlètes spéciaux là-bas. Notre tâche va être de nous assurer que nous faisons les petites choses pour pouvoir gagner un match de football.

Marist a montré à quel point son attaque peut être dynamique lorsque tout le monde travaille ensemble lors de sa victoire 37-6 contre Montini vendredi.

L’attaque des RedHawks a totalisé 346 verges avec cinq touchés au sol, Marc Coy et Chris Lofgren se précipitant chacun pour deux scores.

“C’est énorme d’avoir plusieurs gars”, a déclaré l’entraîneur mariste Ron Dawczak. “Ce sont des arrières de styles différents, Marc est un arrière plus gros, Chris est plus petit mais plus rapide, donc c’est bien de pouvoir jeter un regard différent sur une défense.”

Dawczak a attribué le succès de l’attaque au jeu de la ligne offensive. Cela a créé des trous afin que Lofgren puisse se précipiter pour 138 verges tandis que Coy en a ajouté 117. Le quart-arrière Dermot Smyth s’est précipité pour 86 verges et un touché en passant pour 109 verges.

Il a été difficile pour Dawczak de s’éloigner de la course vendredi une fois qu’il a réalisé à quel point la ligne roulait bien. Dawczak espère que la ligne offensive pourra continuer sur sa lancée pour aider l’équipe à décrocher sa cinquième victoire et à entamer une série éliminatoire.

“Je pense que la ligne offensive, c’est la seule position où vous devez avoir les cinq gars travaillant en tandem et s’ils ne le sont pas, c’est à ce moment-là que vous commencez à voir les infractions s’effondrer”, a déclaré Dawczak. “Si ces gars sont sur la même longueur d’onde et gèlent comme une unité, cela facilite l’appel d’une infraction pour notre coordinateur.”

Mount Carmel a montré combien de meneurs de jeu offensifs différents ils avaient lors de leur victoire 42-0 contre St. Laurence vendredi.

Alonzo Manning II et Darrion Dupree ont chacun marqué deux touchés tandis que Jaden Bossie a marqué sur une course de 60 verges et Denny Furlong a renvoyé un botté de dégagement pour un touché. L’attaque a continué de bourdonner grâce au jeu solide de la ligne offensive et à sa protection de Blainey Dowling, qui a permis au quart-arrière de remettre le ballon à ses meneurs de jeu.

“Blainey Dowling a fait un très bon travail en prenant le commandement de l’attaque, sans essayer d’en faire trop, juste en mettant le ballon dans l’espace pour nos meneurs de jeu”, a déclaré l’entraîneur de Mount Carmel, Jordan Lynch.

Lynch a créé différents packages pour chacun de ses joueurs offensifs en fonction de l’apparence des matchs. Il y a des moments où la Caravane a trois porteurs de ballon sur le même jeu, forçant les défenses à décider rapidement sur qui elles veulent se concentrer.

Si Furlong est couvert, Lynch peut aller à Dupree. Si Dupree est couvert, Manning est le suivant. Jimmy Deacy a été une autre grande cible pour Dowling alors que Lynch décide quel jeu il veut utiliser sur un jeu donné.

“C’est un bon problème pour nous d’avoir à coup sûr”, a déclaré Lynch.

La défensive de St. Rita a continué de créer des opportunités pour l’attaque lors de la victoire 52-19 des Mustangs contre Marian Central vendredi.

L’offensive des Mustangs a eu beaucoup d’entraînements sur terrain court en raison de sa défense, ce qui a aidé St. Rita à remporter son quatrième match consécutif et à obtenir son plus grand total de points de la saison.

Après avoir accordé respectivement 35 et 34 points à Mount Carmel et Loyola en début de saison, la défensive a limité ses adversaires à une moyenne de 10,6 points lors de ses cinq autres matchs.

« J’aime la façon dont ils jouent maintenant, ils jouent vraiment bien », a déclaré l’entraîneur de St. Rita, Todd Kuska. « Nous forçons les équipes à sortir de leur zone de confort. C’est comme ça qu’on veut jouer en défense. »

St. Rita est dirigée par une haute direction solide tout au long de sa partie défensive. Pat Farrell, un engagé de l’Illinois, mène une ligne défensive qui a créé des problèmes pour les quarts et les porteurs de ballon adverses tandis que Matt et Joe Kinsbury ont maintenu le milieu en tant que secondeurs. Le sophomore Keyandre White et le junior Zack Norred ont renforcé le secondaire avec des revirements derrière le leadership et le jeu solides du senior Johnny Schmitt.

Kuska veut que cet élan se poursuive alors que les Mustangs se prépareront à remporter le titre CCL / ESCC Green contre Niles Notre Dame le 21 octobre et entameront une série éliminatoire.

“Nous nous efforçons de nous améliorer chaque jour, chaque semaine, d’être qui nous sommes”, a déclaré Kuska. “Nous voulons frapper tous les cylindres lorsque nous nous dirigeons vers les séries éliminatoires.”