Frère Rice à la recherche d’identité après l’obtention du diplôme de Jack Lausch – Shaw Local

Frère Rice cherche son identité cet été.

Non seulement les Crusaders commenceront la saison avec l’entraîneur de première année Casey Quedenfeld, mais pour la première fois en trois saisons, Jack Lausch ne dirigera pas Brother Rice avec son jeu sur le terrain et son leadership en dehors de celui-ci.

“C’est juste essayer de trouver leur identité en tant que groupe de gars”, a déclaré Quedenfeld. « C’est très difficile pour n’importe quelle équipe de commencer une saison sans le n°8 (Lausch). Le n ° 8 a été le leader pendant trois ans ici et le n ° 8 ne revient pas dans la salle.

“Ils comprennent cela et il est temps pour eux, en tant qu’équipe, de se rassembler et de se rassembler et de s’embrasser comme des frères et de s’engager.”

Lausch, qui jouera le quart-arrière collégial à Northwestern, était devenu le visage du football de Brother Rice depuis qu’il a pris le poste de quart-arrière partant lors de sa deuxième saison. Il a aidé les Crusaders à atteindre les demi-finales de classe 7A lors de sa deuxième saison et de sa saison senior et a remporté le prix du joueur de l’année de la division bleue CCL / ESCC l’année dernière.

Les actions du quart-arrière hors du terrain ont impressionné de nombreux membres de la communauté plus que ses courses ou lancers électriques. Lausch a été repéré après de nombreux matchs en train de parler aux enfants locaux qui l’admiraient sur la touche, prenant des selfies avec eux.

Bien que Quedenfeld n’ait pas entraîné Lausch, il a entraîné des joueurs comme lui et sait qu’il faut du temps à une équipe pour se rendre compte qu’il ne reviendra pas.

“Il faut du temps aux étudiants-athlètes pour réaliser qu’il est temps d’acquérir des qualités de leadership, de prendre l’équipe sous leur aile afin de s’améliorer chaque jour”, a déclaré Quedenfeld. “Pour eux, ils se trouvent.”

La bataille pour remplacer Lausch au poste de quart-arrière est une course à trois entre le junior Ryan Hartz, Jake Dugger et Marcus Brown. Quedenfeld a déclaré que chaque quart-arrière a un trait que l’autre n’a pas à ce stade de l’été, que ce soit le sang-froid, la force des bras ou la capacité athlétique, et ils travaillent ensemble pour trouver qui peut le mieux répondre aux besoins de l’équipe à la position.

Non seulement les Crusaders essaieront de compenser la remise des diplômes des capitaines Lausch, Pat Galeher, Rolando Sepulvedo et Henry Boyer, mais ils essaieront également de remplacer la production sur le terrain du meilleur lanceur Aaron Vaughn et du meilleur receveur Da’Kobie. Wordlaw II.

Trey Pierce est l’un des joueurs de retour de l’équipe de la saison dernière qui cherche à devenir davantage un leader cette année. L’engagement du Wisconsin a joué au football universitaire pendant trois saisons et a passé l’été à enseigner aux jeunes joueurs ce qu’il faut pour jouer au niveau universitaire.

L’aîné pense que Brother Rice a des «chiens» dans l’équipe de cette année et est prêt pour le test de trouver une identité d’équipe.

“Je ne pense pas que ce soit si difficile”, a déclaré Pierce. “La façon dont nous pouvons jouer si nous faisons notre travail et acceptons, je pense honnêtement que cela ne fera pas une grande différence. Si nous jouons en équipe, nous pouvons battre tous ceux qui ont plus de talent que nous. »