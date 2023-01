"Frère, j’ai des ennuis," Un homme a dit après avoir fait pipi sur une femme en vol

Un co-passager sur le vol Air India New York-Delhi où un passager en état d’ébriété a uriné sur une femme âgée, a déclaré aujourd’hui à NDTV qu’il y avait “une faute à plusieurs niveaux” dans la gestion de l’incident. La plupart, a-t-il dit, était un manque de jugement de la part du pilote. Le Dr Sugata Bhattacharjee a également déclaré à NDTV qu’il avait initialement alerté le personnel de cabine au sujet du passager, qui semblait incapable de gérer sa boisson.

“On nous a servi le déjeuner environ une heure après le décollage et il avait bu quatre verres en 40 minutes”, a déclaré le Dr Bhattacharjee, un docteur en audiologie basé aux États-Unis qui était assis à côté du délinquant, Shankar Mishra, en classe affaires.

Pendant le déjeuner, “il m’a posé des questions comme vous avez un enfant et que font-ils, à plusieurs reprises. J’ai pensé qu’il ne pouvait pas tenir le coup à cause de l’alcool. Je l’ai signalé au personnel – le personnel a juste souri”, a déclaré le Dr Bhattacharjee à NDTV dans un entretien exclusif. L’homme s’est vu servir au moins un autre verre après cela.

Le Dr Bhattacharjee a déclaré qu’il avait déposé une plainte à ce sujet le même jour, le 26 novembre. .. Ma plainte ne concernait pas un passager en état d’ébriété. C’était un manque de jugement du pilote au sujet de l’incident”, a-t-il déclaré.

Le Dr Bhattacharjee a déclaré qu’il n’avait pas vu l’homme uriner sur la passagère âgée et ne s’était réveillé que lorsque Mishra était retournée à son siège.

La femme, qui était complètement trempée d’urine, a reçu un pyjama et est restée debout à la cuisine pendant environ 20 minutes. Après cela, le personnel de cabine l’a fait asseoir sur le même siège, après avoir empilé des couvertures dessus. “J’ai préconisé qu’ils lui donnent un autre siège. J’ai dit ‘aapka char siège khali hai (Vos quatre sièges sont vides)’. Et ils ne bougeront pas”, a déclaré le Dr Bhattacharjee.

“Le personnel a dit que c’était la décision du pilote”, a déclaré le Dr Bhattacharjee. Cette décision est intervenue deux heures plus tard et elle a obtenu un nouveau siège.

L’équipage a également laissé les deux passagers régler l’affaire, ce qui n’aurait pas dû se produire, a déclaré le Dr Bhattacharjee. Lorsqu’on lui a demandé si la femme avait été forcée d’avoir une “entente” avec Shankar Mishra, il a répondu “Oui”.

“Je n’ai pas aimé le fait qu’ils les aient fait s’asseoir l’un en face de l’autre… vous ne mettez pas l’agresseur et la victime face à face… L’équipage et le capitaine ne peuvent pas arbitrer dans un tel cas. C’est un crime et leur travail consiste à se plaindre du crime », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la réaction de l’agresseur à son réveil – s’il avait peur ou s’il s’excusait – le Dr Bhattarcharjee a déclaré qu’à son réveil, Shankar Mishra s’était dégrisé. “Il a dit ‘Bro, je pense que j’ai des ennuis’. J’ai dit ‘Oui, tu en as’.”

Shankar Mishra s’était éloigné après le « règlement ». Le 27 novembre, la femme a écrit au président du groupe Air India au sujet de l’incident épouvantable. Air India n’a déposé une plainte à la police que le 4 janvier, affirmant qu’elle n’était pas allée à la police car elle estimait que les deux parties avaient “réglé l’affaire”.

Le président de Tata Sons, N Chandrasekaran, a admis aujourd’hui que la réponse d’Air India aurait dû être plus rapide. “Nous n’avons pas réussi à régler cette situation comme elle aurait dû l’être”, a déclaré M. Chandrasekaran dans un communiqué.

Shankar Mishra a été arrêté vendredi par la police de Delhi, six semaines après l’incident, et placé en garde à vue pendant quinze jours.

Le PDG d’Air India, Campbell Wilson, s’est excusé et a déclaré que quatre membres d’équipage de cabine et un pilote avaient été retirés de la liste et que la compagnie aérienne revoyait sa “politique sur le service d’alcool en vol”.