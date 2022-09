Frère aidant ses frères et sœurs à traverser la route gorgée d’eau est la plus belle vue

Une relation saine avec les frères et sœurs devient également un excellent système de soutien, et la vidéo dont nous allons parler le prouve. Dans le court clip, un enfant aide ses jeunes frères et sœurs à traverser la route. Dans la vidéo, l’eau de drainage déborde, entraînant une obstruction. Le gamin soulève sa jeune sœur sur le dos et l’aide à traverser la route. Il fait ensuite la même chose pour un autre frère plus jeune. Cette vidéo a été partagée par IPS Dipanshu Kabra le 22 septembre. La vidéo a recueilli plus de 2,38 lakh vues.

Dans la légende, Dipanshu a écrit que c’est ainsi qu’un frère devrait être, ajoutant que l’enfant a été élevé avec de bonnes valeurs par ses parents.

Les utilisateurs ont adoré la vidéo et partagé un contenu similaire. L’un d’eux a partagé une vidéo qui montre avec brio comment un frère empêche sa sœur de se mouiller sous la pluie. Il a recouvert la fille de sa chemise et l’amène rapidement à la voiture. La vidéo se termine par une fille qui sourit adorablement.

Un autre utilisateur s’est souvenu de la façon dont il accordait la priorité au bien-être de sa sœur. L’utilisateur a écrit que lui et sa sœur allaient à la même école. Il portait le sac de sa sœur en allant et en revenant de l’école.

Ma petite sœur et moi sommes allés à la même école ensemble et je ne me souviens pas d’un jour où je n’ai pas porté son sac à l’école. – Amit Kumar Sharma (@ amitksh08) 23 septembre 2022

Une vidéo similaire est devenue virale il y a quelque temps. La vidéo a été partagée par le compte Twitter CCTV_IDIOTS. Dans la vidéo, on a vu une fille lutter pour mettre le ballon dans le panier. Elle échoue au premier essai et se met à pleurer. Son frère ne pouvait pas voir ce spectacle. Il l’a embrassée immédiatement. Après cela, il la soulève dans ses bras. Enfin, il l’aide à mettre le ballon dans le panier.

La jeune fille a été vue en train de sourire adorablement après avoir accompli cet exploit. La meilleure partie de cette vidéo est le garçon encourageant patiemment sa sœur à récupérer le panier. Il embrasse adorablement sa sœur quand elle réussit.

La vidéo a franchi plus de 2,30 lakh vues.

