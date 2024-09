Fréquence et chronologie de la démence dans la maladie de Parkinson : nouvelles données

LIGNE SUPÉRIEURE :

La démence chez Maladie de Parkinson La maladie de Parkinson (MP) pourrait survenir moins fréquemment ou se développer sur une période plus longue que prévu, suggère une analyse de deux études. L’âge avancé au moment du diagnostic, le sexe masculin et un niveau d’éducation plus faible sont des prédicteurs significatifs du développement de la démence.

MÉTHODOLOGIE:

Le risque de démence à long terme chez les patients atteints de MP a été évalué à partir de la Parkinson’s Progression Markers Initiative (PPMI) et d’une étude financée par les National Institutes of Health de l’Université de Pennsylvanie (Penn), à Philadelphie.

L’analyse a porté sur 417 participants de la cohorte PPMI (âge moyen, 61,6 ans ; 65 % d’hommes) et 389 participants de la cohorte Penn (âge moyen, 69,3 ans ; 67 % d’hommes).

Les participants ont subi des évaluations cognitives annuelles ou bisannuelles, notamment l’évaluation cognitive de Montréal (MoCA) et l’échelle unifiée d’évaluation de la maladie de Parkinson, partie 1 (MDS-UPDRS) de la Movement Disorder Society.

Le critère d’évaluation principal était le délai entre le diagnostic de démence et l’apparition de la MP.

Les sous-analyses de la cohorte Penn ont été stratifiées selon le sexe, l’âge au moment du diagnostic de la maladie de Parkinson et les années d’éducation formelle.

EMPORTER:

Dans la cohorte PPMI, 7 % des participants ont reçu un diagnostic de démence par l’investigateur du site à la 10e année et 8,5 % sur l’ensemble du suivi. Lorsque l’on utilise des définitions alternatives de la démence (MoCA

Dans la cohorte Penn, la probabilité estimée de démence était de 26,5 % à l’année 10, de 49,66 % à l’année 15 et de 74,39 % à l’année 20, avec un temps médian entre le diagnostic de MP et la démence de 15,2 ans.

Le temps médian entre le diagnostic de MP et la démence variait considérablement selon l’âge, le sexe et le niveau d’éducation : le temps médian était de 19,4 ans pour les personnes âgées de 70 ans (P P = 0,004) ; et 15,2 ans pour ceux ayant ≥ 13 ans d’éducation contre 11,6 ans pour ceux ayant P = 0,006).

La probabilité d’un diagnostic de démence était plus élevée chez les patients plus âgés, les hommes et chez les personnes ayant un niveau d’éducation élevé.

EN PRATIQUE:

« Les chiffres de Penn sont plus proches, bien que toujours plus faibles à chaque point de temps, de ce qui avait été rapporté dans des études comparables précédentes, tandis que les chiffres du PPMI sont significativement plus faibles pour les 10 premières années de la durée de la maladie », ont écrit les auteurs. « Ces résultats fournissent des estimations actualisées et plus optimistes du risque de démence à long terme dans la MP, suggérant une fenêtre plus longue pour intervenir afin de prévenir ou de retarder le déclin cognitif. »

SOURCE:

L’étude a été menée par Julia Gallagher, BS, Penn. publié en ligne le 7 août à Neurologie.

LIMITES:

L’étude PPMI manquait de données dans les années précédentes, en partie à cause de la pandémie de COVID-19. L’étude s’appuyait sur les enquêteurs du site pour diagnostiquer la démence sans exiger la prise en compte des résultats des tests cognitifs. Le délai prolongé entre le diagnostic de la maladie de Parkinson et l’inscription dans la cohorte de Penn peut conduire à une surestimation du temps nécessaire au diagnostic de la démence. Les deux cohortes étaient très instruites et majoritairement blanches, ce qui peut limiter la généralisabilité des résultats.

DIVULGATIONS :

Le PPMI a été soutenu par la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research et d’autres partenaires financiers. Les données de Penn ont été obtenues dans le cadre d’une subvention du National Institute on Aging. Certains auteurs ont déclaré avoir reçu un soutien à la recherche, des honoraires de conseil ou des honoraires. Des informations supplémentaires sur le financement et des informations complètes sont disponibles dans l’article original.

Cet article a été créé à l’aide de plusieurs outils éditoriaux, dont l’IA. Des rédacteurs humains ont révisé ce contenu avant publication.