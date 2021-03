La montre OnePlus devrait être lancée mardi, aux côtés des smartphones de la série OnePlus 9. La première smartwatch de OnePlus vient après des années de spéculation et il y a beaucoup d’intérêt autour du produit. Avant le lancement mardi, nous apprenons à connaître de nouvelles choses sur la OnePlus Watch presque tous les jours. Récemment, nous avons appris que la OnePlus Watch ne fonctionnera pas sur le système d’exploitation Wear de Google au lancement et utilisera à la place un système d’exploitation intelligent basé sur RTOS. Maintenant, nous avons eu notre premier regard non officiel sur la OnePlus Watch, gracieuseté de la célèbre YouTuber Unbox Therapy, qui a partagé un rendu de la OnePlus Watch sur son Twitter. « Voici un aperçu EXCLUSIF de la #OnePlusWatch », a déclaré le YouTuber.

L’image partagée par Unbox Therapy montre un design circulaire avec une dragonne à motifs. Il y a deux boutons physiques sur le côté droit – dont l’un porte la marque OnePlus. La conception générale de la OnePlus Watch dans le rendu ressemble à celle de l’Oppo Watch RX, ce qui n’est pas surprenant, car OnePlus et Oppo appartiennent à la même société, BBK Electronics, et auraient récemment fusionné leurs opérations de R&D sur le matériel. Le design est également similaire à celui de la Samsung Galaxy Watch Active 2, qui est également livré avec un cadran circulaire. Cependant, il n’y a pas grand-chose à tirer de la seule image publiée jusqu’à présent. L’image partagée par Unbox Therapy a ensuite été re-tweetée par OnePlus, disant: « Nous avons beaucoup plus à montrer le 23 mars. »

Bien que les détails officiels sur la OnePlus Watch ne soient pas encore révélés, il a déjà été rapporté que la smartwatch est livrée avec un cadran de 46 mm et sera disponible en deux couleurs: noir et argent. La montre intelligente serait également livrée avec un capteur de fréquence cardiaque, un capteur SpO2, une résistance à la poussière et à l’eau IP68, etc. Selon les rapports, la smartwatch serait également dotée de fonctionnalités de suivi de la condition physique et pourrait également inclure des modes de natation. Selon les rumeurs, la OnePlus Watch serait livrée avec 4 Go de stockage intégré et inclurait la technologie de charge rapide Warp Charge de OnePlus.

OnePlus organise un événement de lancement le 23 mars où la OnePlus Watch sera dévoilée, aux côtés des smartphones de la série OnePlus 9.