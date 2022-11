Frenkie de Jong veut rester 10 ans à Barcelone malgré les tensions avec le conseil d’administration

Frenkie de Jong a insisté sur le fait qu’il souhaitait rester à Barcelone pendant une autre décennie malgré les tensions persistantes entre le milieu de terrain et le conseil d’administration du club.

De Jong, 25 ans, a résisté à l’intérêt estival de Manchester United et de Chelsea, entre autres, pour rester au Barca, qui aurait été prêt à le laisser partir si le transfert avait aidé à atténuer leurs problèmes financiers.

L’international néerlandais a ensuite commencé la saison en dehors de l’équipe, mais a retrouvé sa place dans l’équipe de Xavi Hernandez et a commencé sept des huit matchs avant la Coupe du monde, ne restant assis que sur le caoutchouc mort en Ligue des champions contre Viktoria Plzen.

“Je suis très heureux à Barcelone”, a déclaré De Jong De Telegraaf avant le match d’ouverture des Pays-Bas à la Coupe du monde au Qatar contre le Sénégal lundi.

“Quand je joue, c’est super, et en termes de vie là-bas, la vie est parfaite. Je me vois à Barcelone le plus longtemps possible. Personnellement, j’espère encore huit ou 10 ans.”

Le Barça a eu des entretiens avec United cet été, des sources du club ayant déclaré à ESPN que si De Jong n’avait pas accepté une réduction de salaire – son salaire augmentait au fil du temps en raison de l’acceptation d’un report important des paiements pendant la pandémie – ils auraient été forcés envisager de le transférer.

Le club catalan a même envoyé au camp de De Jong une lettre remettant en cause la légalité de son contrat, signé sous l’ancien président Josep Maria Bartomeu. Les détails de ses conditions ont également été divulgués aux médias en Espagne.

“Je blâme ces gens [the Barca hierarchy]mais je n’ai rien à voir avec eux”, a ajouté De Jong, parlant en détail pour la première fois de la fureur qui a entouré son avenir hors saison.

“Oui, ils sont le Barça, pour moi, parce qu’ils dirigent le club. Mais je ne les vois pas quand je suis au club. Je n’ai rien à voir avec eux dans ma vie quotidienne.

“Un jour, un journal a publié les détails de mon contrat. Je ne l’ai pas divulgué et une seule autre partie était au courant [the details]il fallait donc que ce soit le club qui ait fait ça.

Frenkie de Jong a résisté à l’intérêt de Manchester United et de Chelsea de rester à Barcelone cet été. Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images

“Et tout à coup, il y a eu une lettre dans laquelle on me demandait si mon contrat était toujours valide, car le président précédent avait signé le contrat. J’ai trouvé vraiment ennuyeux que le club ait fait cela.”

Les commentaires de De Jong ont suscité une réponse immédiate de l’un des conseillers du président du Barça, Joan Laporta, Enric Masip, qui fait également partie du comité sportif travaillant aux côtés de Mateu Alemany et Jordi Cruyff.

Masip a lancé une défense acharnée de Laporta, affirmant qu’il s’était battu pour garder De Jong au club, même si le joueur n’a jamais fait référence au président par son nom.

“Je peux dire en toute connaissance de cause que la personne du club qui a le plus défendu la continuité de Frenkie de Jong était Joan Laporta”, a posté Masip sur Twitter.

“Il n’a jamais envisagé de le vendre. JAMAIS – même avec la délicatesse du club [financial] situation.”

Malgré les frictions continues avec la hiérarchie du club, De Jong a déclaré qu’il restait heureux au Barça, qu’il a rejoint depuis l’Ajax en 2019, et dit qu’il n’a rien contre Xavi, qui ne l’a pas explicitement soutenu pour rester.

“Je n’ai jamais eu le sentiment que Xavi était contre moi”, a déclaré De Jong. “Aux médias, il a dit qu’il était content de moi mais qu’il y avait aussi les finances [issues] au club à considérer.

“Je pense que c’était difficile pour lui d’en parler. Ce n’est pas lui qui prend ces décisions. Il a laissé ouverte la possibilité que je parte parce qu’il n’est jamais sorti et a dit : ‘Frenkie reste quelle que soit la situation financière’, mais Je ne rejette pas la faute sur Xavi.”