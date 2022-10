Frenkie de Jong recherché par Chelsea, Liverpool, Man United

Le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong pourrait se diriger vers la Premier League en janvier – Insider Notebook d’ESPN a le dernier. PLUS: Comment Man United espère trouver l’héritier de De Gea.

Sauter à: Recrutement des gardiens de l’œil de Man United | L’élimination des dirigeants du plan de Barcelone | Pochettino veut un poste en Premier League

Frenkie de Jong en demande avec les géants de la Premier League

Chelsea, Liverpool et Manchester United sont prêts à mener la course pour Frenkie de Jong si le milieu de terrain choisit de quitter Barcelone en janvier, ont déclaré des sources à ESPN.

On pense que Chelsea a reçu des encouragements selon lesquels De Jong pourrait être disposé à reconsidérer son avenir après avoir décidé de ne pas quitter le Camp Nou cet été, malgré la volonté du Barça de laisser le joueur partir.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

United a couru pendant des mois et a finalement conclu un accord d’une valeur initiale de 65 millions d’euros, passant à environ 85 millions d’euros, y compris les modules complémentaires, avant que Chelsea ne prenne contact tard dans la fenêtre alors que De Jong bloquait un déménagement à Old Trafford. Cependant, l’international néerlandais a choisi de rester en Espagne malgré l’énorme pression de Barcelone pour le forcer à partir, alors qu’ils cherchaient à équilibrer les livres et à respecter le plafond salarial de LaLiga.

2 Connexe

De Jong n’a commencé que cinq matches toutes compétitions confondues cette saison et Barcelone risque de ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, deux facteurs qui ont donné à ses prétendants de Premier League l’espoir qu’un accord de janvier pourrait être conclu.

Chelsea sera privé de N’Golo Kante pendant quatre mois après que l’international français a subi une opération aux ischio-jambiers cette semaine. Le contrat de Kante expire à la fin de la saison, tandis que Jorginho n’a pas encore convenu d’une prolongation. Les copropriétaires de Chelsea, Todd Boehly et Behdad Eghbali, poursuivent une stratégie consistant à signer des contrats de longue durée avec de jeunes joueurs et des sources ont déclaré à ESPN qu’ils entretenaient de bonnes relations avec HCM Sports Management, qui compte De Jong parmi leurs clients.

United reste intéressé mais devrait jongler avec ses finances après avoir dépensé environ 240 millions d’euros lors du mercato estival. Liverpool est également à la recherche d’un milieu de terrain central et des sources ont déclaré que le club avait pris contact avec les représentants de De Jong.

Tout dépend de De Jong adoucissant sa position, cependant, pour tirer le pistolet de départ sur une course pour sa signature. –James Olley, Rob Dawson

Frenkie de Jong a été une figure périphérique de Barcelone cette saison. Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Man United cherche un spécialiste pour trouver le successeur de De Gea

Manchester United cherche à embaucher un analyste en recrutement pour aider le club à recruter les meilleurs gardiens de but du monde. Le rôle fait partie d’une expansion prévue de l’équipe de dépistage en chef technique à Old Trafford et se concentrera sur la recherche de gardiens de but pour faire partie de l’équipe première.

David de Gea est le n ° 1 de United, bien que le manager Ten Hag ait déclaré que le club attendrait avant de décider de prolonger ou non le contrat du joueur de 31 ans. L’international espagnol a un accord jusqu’à la fin de la saison, bien que United ait également la possibilité de le prolonger jusqu’à l’été 2024.

Pendant ce temps, le gardien anglais Dean Henderson, prêté à Nottingham Forest, est sous contrat à United jusqu’en 2025 au moins et le remplaçant Martin Dubravka a été signé pour un prêt d’une saison de Newcastle cet été.

L’offre d’emploi pour le nouveau rôle de United indique que le club recherche un candidat “pour contribuer à l’expansion et au développement continus de l’équipe de scouts en chef technique du Manchester United Football Club, dans le but spécifique d’identifier les joueurs qui démontrent le potentiel de jouer pour la première équipe » et « d’analyser les performances de jeu des cibles potentielles de dépistage avec un accent particulier sur les gardiens de but ». – Rob Dawson

jouer 2:13 Robert Lewandowski remporte un doublé pour guider Barcelone vers une victoire 3-0 sur Villarreal.

Le plan de Barcelone fait ses adieux au groupe de la haute direction

Barcelone prévoit la saison prochaine sans ses quatre capitaines, Sergio Busquets, Gerard Pique, Jordi Alba et Sergi Roberto, ont confirmé des sources à ESPN.

Busquets et Roberto sont tous deux en rupture de contrat l’été prochain, tandis que Pique et Alba ont tous deux des contrats jusqu’en 2024.

Pique et Alba ont tous deux perdu leur place dans l’équipe cette saison sous l’ancien coéquipier Xavi Hernandez, bien que Busquets reste toujours présent au milieu de terrain. Roberto, qui a signé un renouvellement d’un an en juin, a joué régulièrement à l’arrière droit en raison de blessures. Busquets, 34 ans, prendra une décision sur son avenir à un moment donné après la Coupe du monde et serait en train d’évaluer les offres de la Major League Soccer.

Xavi valorise la polyvalence de Roberto, qui est le plus jeune du quatuor à 30 ans, mais le club catalan aimerait se renforcer au poste d’arrière droit et au milieu de terrain, sinon en janvier du moins l’été prochain.

La situation est plus compliquée avec Piqué, qui aura 36 ans en janvier, et Alba, 33 ans, car tous deux ont 18 mois pour exécuter leurs contrats et, en plus de leurs gros salaires, ils doivent des sommes importantes en salaires différés. Pour que le Barça fasse avancer le duo, ils devront trouver des clubs prêts à prendre en charge leurs salaires ou négocier une résiliation anticipée du contrat avec les deux joueurs.

S’exprimant lors de l’assemblée générale du club ce mois-ci, le président Joan Laporta et le directeur du football Mateu Alemany ont tous deux évoqué le fait que les salaires imposés par certains joueurs ont retenu le club sur le marché des transferts.

“Il y a des salaires qui sont bien au-dessus du taux du marché”, a déclaré Alemany. “Cela a massivement entravé ce que nous pouvons faire en termes de transferts. Ces joueurs sont impossibles à transférer et font des dégâts en termes de [financial] Fair-play. L’objectif principal est que ces salaires disparaissent.” –Sam Marsden, Moises Llorens

jouer 1:13 Gab Marcotti et Julien Laurens discutent de la possibilité que Mauricio Pochettino prenne le poste de manager à Aston Villa.

Pochettino veut revenir en Premier League

Mauricio Pochettino est favorable à un retour à la direction de la Premier League et est prêt à attendre la bonne opportunité, ont déclaré des sources à ESPN, après être devenu le candidat préféré d’Aston Villa pour remplacer Steven Gerrard.

Gerrard a quitté Villa jeudi après une défaite 3-0 à Fulham, une 12e défaite lors de leurs 22 derniers matchs de Premier League, laissant le club au-dessus de la zone de relégation uniquement sur les buts marqués.

Des sources ont déclaré que les propriétaires de Villa sont prêts à dépenser en janvier pour renforcer une équipe qui n’a remporté que deux matchs cette saison. L’ancien patron de Tottenham Pochettino est très apprécié à Villa Park, mais le joueur de 50 ans pourrait encore attirer des offres d’ailleurs.

Pochettino est au chômage depuis qu’il a quitté le Paris Saint-Germain en juillet, 18 mois après avoir pris les rênes du Parc des Princes, et des sources ont déclaré qu’il figurait parmi les deux derniers sur la liste restreinte pour devenir l’entraîneur de Manchester United avant d’être négligé au profit d’Erik. dix Hag.

Malgré la disponibilité de Pochettino, Chelsea a choisi de ne pas embaucher l’Argentin après avoir licencié Thomas Tuchel plus tôt cette saison, décidant à la place de nommer le patron de Brighton, Graham Potter. Mais bien qu’il ait raté deux emplois majeurs en Premier League à United et à Chelsea, des sources ont déclaré que Pochettino était toujours favorable à un retour en Angleterre avant de diriger en Espagne ou en Italie, où il a été présenté comme un remplaçant potentiel de Massimiliano Allegri à la Juventus, qui sont huitièmes de Serie A après avoir remporté seulement quatre de leurs 10 matchs de championnat jusqu’à présent cette saison.

La Coupe du monde 2022 au Qatar devant déclencher un arrêt de la Premier League de six semaines le 13 novembre, des sources ont déclaré que plusieurs clubs évalueront leur situation managériale à ce stade en raison de la possibilité qu’un nouveau manager ait une longue période sans matchs pour s’installer dans un emploi et avec Pochettino ayant un palmarès d’amélioration des équipes de Premier League à Southampton et Spurs, il est prêt à attendre la bonne offre en Angleterre. –Mark Ogden