Frenkie de Jong: Manchester United sur le point de conclure un accord de transfert avec Barcelone pour le milieu de terrain néerlandais | Nouvelles du football

Manchester United est sur le point de conclure un accord avec Barcelone pour le milieu de terrain Frenkie de Jong.

Sky Sports Nouvelles a été informé que les clubs avaient un “large accord” sur les frais – estimés à 65 millions d’euros (56 millions de livres sterling) plus les suppléments liés aux performances.

Les discussions se poursuivent sur les détails les plus fins de l’accord et il reste encore du travail à faire, mais il semble y avoir une confiance accrue qu’un accord peut être conclu.

Sam Lee de l’Athletic détaille les différentes tâches que le nouveau manager de Manchester United, Erik ten Hag, doit accomplir avec le club, affirmant que l’entraîneur néerlandais a un “gros travail à faire” pour les redresser.



Les termes personnels ne devraient pas être un problème.

De Jong – dont le contrat au Camp Nou expire à l’été 2026 – a fait 46 apparitions pour Barcelone la saison dernière.

Comment De Jong peut aider Ten Hag à apporter l’approche Ajax à Man Utd

Si Man Utd doit jouer le football “dominant et dictant” qu’Erik ten Hag veut, leur milieu de terrain a besoin d’une mise à niveau. Frenkie de Jong pourrait être une solution, écrit Peter Smith de Sky Sports.

Que devrait faire Manchester United cet été ?

Jack Wilkinson de Sky Sports :

« Par où commencer ?

“Rétablir Manchester United sur les hauteurs d’antan est une tâche trop grande pour être accomplie en une seule saison, mais la base de fans est tout à fait dans son droit d’exiger des progrès vers cet objectif ultime.

“Les opportunités pour le directeur nouvellement nommé Erik ten Hag et le PDG Richard Arnold de fournir exactement cela sont innombrables.

Le journaliste de football néerlandais Marcel van der Kraan prévient que cela serait considéré comme une “panne” si Manchester United ne signait pas les deux principales cibles de transfert d’Erik ten Haag – Christian Eriksen et Frenkie de Jong.



“United peut difficilement être accusé de ne pas avoir investi sur le terrain après avoir pesé plus d’un milliard de livres sterling sur les transferts au cours de la dernière décennie, mais United se classe parmi les pires d’Europe en termes de valeur pour chaque livre dépensée.

“Lors de leur première saison ensemble, Ten Hag et Arnold doivent saisir l’opportunité de concevoir une nouvelle stratégie de transfert, l’exécuter avec succès et faire les premiers pas vers le rétablissement du célèbre partenariat qui a sous-tendu le sort de Sir Alex Ferguson et David Gill ensemble.

“Sur le terrain, les fans aspirent à un groupe de joueurs avec lesquels ils peuvent s’identifier, un groupe de joueurs dans lesquels ils peuvent investir émotionnellement, quels que soient les résultats.

“Les joueurs amenés au club doivent comprendre le privilège d’enfiler un maillot de Manchester United et, surtout, avoir la capacité de le transférer en performances sur le terrain, tandis que ceux qui sont déjà au club doivent se voir imposer un ultimatum pour démontrer leur compréhension.

“Atteignez cela, et United devrait être en mesure d’empêcher le sentiment paralysant d’apathie d’envahir davantage Old Trafford, et le club aura fait son premier pas en arrière vers le sommet du football anglais et européen.”

