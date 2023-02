Frenkie de Jong: le manager de Man Utd, Erik ten Hag, a déclaré que le milieu de terrain de Barcelone “renforcerait n’importe quelle équipe du monde” | Nouvelles du football

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, insiste sur le fait que le milieu de terrain “unique” de Barcelone, Frenkie de Jong, “renforcerait n’importe quelle équipe du monde” alors que le duo se prépare à se retrouver jeudi en Ligue Europa.

La poursuite de De Jong par United lors du marché des transferts de l’été dernier a été bien documentée avec Ten Hag désireux de retrouver l’ancienne star de l’Ajax, mais un accord entre l’équipe de Premier League et les géants de la Liga n’a pas réussi à franchir la ligne.

L’entraîneur-chef de Barcelone, Xavi, a insisté mercredi sur le fait que De Jong n’avait jamais voulu quitter le club à l’époque, mais cela n’a pas empêché Ten Hag, qui a entraîné le joueur de 25 ans pendant 18 mois pendant leur séjour aux Pays-Bas, de le féliciter une fois. plus.

“En 2019, il y avait beaucoup de fascination pour cette équipe de l’Ajax. Frenkie a apporté beaucoup de cette fascination et il s’est développé au cours des années suivantes en Espagne”, a déclaré Ten Hag avant les éliminatoires de la Ligue Europa jeudi au Nou. Camp.

“C’est un joueur fantastique et il est devenu encore meilleur. Jouant de l’arrière, il a toujours le temps.

“Ce fut un plaisir de travailler avec lui. Il renforcerait n’importe quelle équipe dans le monde. Il a une qualité unique.”

Ten Hag: Man Utd et Barcelone ont besoin d’une “réinitialisation”

United et Barcelone se préparent à s’affronter pour la première fois en Ligue Europa après avoir été habitués à s’affronter sur la plus grande scène du football européen.

Dix de leurs 13 rencontres dans toutes les compétitions ont eu lieu en Ligue des champions, mais Ten Hag pense que cette égalité aidera les deux clubs à progresser.

“Les deux clubs ont l’ambition d’être en Ligue des champions et d’y avoir un impact”, a déclaré Ten Hag.

“Mais la réalité est que nous sommes en Ligue Europa, ce qui montre que les deux clubs avaient besoin d’une réinitialisation. Je pense que c’est excitant de s’affronter car cela aidera les deux clubs. Avec de tels tests, vous vous améliorez.”

United affrontera une équipe de Barcelone invaincue en 15 matchs toutes compétitions confondues et 11 points d’avance en tête de la Liga, mais les hommes de Ten Hag prendront également confiance dans le match n’ayant perdu qu’une seule fois en 15 matchs depuis la reprise de la saison après la Coupe du monde.

“C’est clair quand on voit les statistiques de Barcelone, c’est impressionnant”, a déclaré Ten Hag. “Ils défendent bien mais je pense que leur plus grande compétence est qu’ils ont tellement de possession. Lorsque vous avez le ballon, l’adversaire ne peut pas marquer.

“En ce moment, ils jouent leur meilleur football depuis plusieurs années. Vous pouvez voir l’inspiration de Johan Cruyff ici.

“C’est super de jouer contre eux. J’aime la philosophie de ce club, ils amènent tellement de bons joueurs et de bonnes équipes. Nous avons hâte de les affronter.”

Nouvelles de l’équipe Man Utd – Casemiro de retour mais Martinez suspendu

Casemiro est disponible pour Manchester United bien qu’il soit toujours interdit en compétition nationale suite à son carton rouge contre Crystal Palace.

Lisandro Martinez et Marcel Sabitzer sont suspendus après avoir chacun décroché trois réservations en Europe avant le début de l’année.

Antoine, Antoine Martial et Scott McTominay ne se sont pas rendus en Espagne suite à leurs récentes absences pour blessure.

Christian Erikson et Donny van de Beek ne sont pas non plus disponibles car ils poursuivent leur réadaptation suite à des blessures de longue durée.

L’équipe de Manchester Utd : David de Gea, Tom Heaton, Jack Butland, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Raphael Varane, Diogo Dalot, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, Fred, Casemiro, Facundo Pellistri, Zidane Iqbal, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Wout Weghorst, Anthony Elanga, Alejandro Garnacho.

