Frenkie De Jong incertain pour le Clasico en raison d’une blessure – sources

Le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong devrait être absent pendant plus d’un mois en raison d’une blessure à la cheville et constitue un doute majeur pour le mois d’octobre. Classique contre le Real Madrid, ont déclaré des sources à ESPN.

De Jong, 26 ans, s’est blessé en première mi-temps de samedi. La Ligue match contre le Celta Vigo, avec Gavi prenant sa place alors que le Barça revenait au score pour gagner 3-2.

Le Barça accueillera Madrid le 28 octobre au stade olympique, des sources affirmant qu’il est peu probable que De Jong soit de retour à temps pour le match.

Avant cela, Barcelone disputera quatre autres matches de championnat, à commencer par Majorque et Séville cette semaine, ainsi que deux matches de phase de groupes de la Ligue des champions.

De Jong manquera également les prochains éliminatoires des Pays-Bas pour l’Euro 2024 contre la France et la Grèce en octobre. « C’est une grosse perte », a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse lundi.

Frenkie de Jong a disputé six matches avec Barcelone cette saison, marquant un but. Cristian Trujillo/Images sportives de qualité/Getty Images

« C’est une période difficile à cause de la façon dont nous jouons et du niveau auquel il se trouve. C’est un joueur clé pour nous, il a été vraiment bon depuis la saison dernière.

« Nous avons des options pour lui, alors j’espère que nous ne souffrirons pas trop. Nous verrons comment il va après le match. [October] trêve internationale. C’est tout ce que nous pouvons dire pour l’instant. »

De Jong rejoint Pedri en marge de Barcelone. Le milieu de terrain espagnol est absent depuis un mois et il n’y a actuellement aucun délai pour son retour, bien qu’il se rapproche d’un retour.

« Pedri se sent bien, donc nous verrons quand nous pourrons le récupérer », a ajouté Xavi. « Nous avons des options sans [Pedri and De Jong]l’un d’eux est Sergi Roberto et un autre est Fermín López. »

La victoire du Barça contre le Celta l’a propulsé au sommet de la Liga ce week-end après la défaite du Real Madrid face à l’Atletico Madrid dimanche.

L’équipe de Xavi se rendra à Majorque mardi, puis accueillera Séville vendredi, tandis que Madrid affrontera Las Palmas mercredi et Gérone, désormais deuxième du classement, samedi.