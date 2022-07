Frenkie de Jong, cible de Manchester United, inclus dans la tournée de pré-saison de Barcelone

Facebook

Frenkie de Jong a été inclus dans la tournée de pré-saison de Barcelone aux États-Unis au milieu de l’intérêt de Manchester United.

Le Barça s’envole pour les États-Unis samedi où il affrontera l’Inter Miami, le Real Madrid, la Juventus et les Red Bulls de New York lors de matches amicaux plus tard ce mois-ci.

De Jong était un doute d’être dans l’avion après qu’ESPN ait annoncé que le Barça et United avaient convenu d’un montant initial d’environ 65 millions d’euros pour le milieu de terrain.

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓

Tournée d’été aux États-Unis 🇺🇸 pic.twitter.com/r14Zgeuf89 — FC Barcelone (@FCBarcelona) 16 juillet 2022

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que les conditions personnelles n’ont pas été convenues, et il y a aussi le problème des salaires dus au Néerlandais après qu’il ait subi une réduction de salaire pour aider le Barça à traverser la pandémie de COVID-19.

Selon des sources, United reste convaincu que l’international néerlandais est prêt à rejoindre le club, mais ses représentants tentent toujours d’encourager le Paris Saint-Germain et Chelsea à se joindre à la course pour le signer.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

De Jong préférerait rejoindre un club de la Ligue des champions s’il devait quitter le Barça, bien que sa préférence soit de rester au Camp Nou malgré l’insistance de l’équipe de LaLiga sur le fait qu’il doit déménager pour aider le club à résoudre ses problèmes financiers.

Le Barça a également inclus les nouveaux arrivants Franck Kessie et Andreas Christensen tandis que Raphinha est également sur le point de rejoindre la première équipe après avoir terminé son transfert de Leeds United.

L’équipe de LaLiga a également conclu un accord pour le transfert de l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, ont confirmé des sources à ESPN.