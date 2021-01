Frenkie de Jong a marqué un but et en a créé un autre alors que Barcelone battait Elche 2-0 dimanche pour prolonger son invaincu en Liga à neuf matchs.

De Jong a ouvert le score juste avant la mi-temps avec un tap-in sur la ligne, puis a brillamment mis en place le remplaçant Riqui Puig pour rentrer à la maison à la 89e minute.

L’équipe de Ronald Koeman, qui manquait le suspendu Lionel Messi, est revenue à la troisième place du tableau avec la victoire, à sept points du leader Atletico Madrid, qui compte deux matchs en main.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Hunter: Comment Messi a finalement vu le rouge après 753 matches du Barca

Positifs

2 Liés

La forme à l’extérieur du Barça a parfois été terrible, donc le fait qu’ils aient réussi une série de sept matches consécutifs à l’extérieur du Camp Nou avec une seule défaite – contre l’Athletic Bilbao en finale de la Supercoupe espagnole, après la prolongation – est encourageant. La victoire à Elche était leur quatrième consécutive sur la route en Liga, et s’est même déroulée sans Messi.

Sur une note individuelle, De Jong continue de grandir, Samuel Umtiti est entré et a bien fait et il y a eu un bon moment pour le jeune milieu de terrain Puig à la fin alors qu’il marquait son premier but pour le club.

Négatifs

Sergio Busquets a été réservé pour la cinquième fois cette saison et sera suspendu pour le match à domicile de la semaine prochaine contre l’Athletic Bilbao, vainqueur de la Supercoupe du Barca.

Note du manager sur 10

6 – Koeman manquait tellement de joueurs que l’équipe s’est choisie. Mérite crédit pour avoir collé Umtiti. S’il peut aider le Français à retrouver le meilleur de lui-même, ce sera l’une des choses les plus remarquables qu’il ait faites depuis son arrivée au Camp Nou.





Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 7 ans – L’international allemand a effectué un énorme arrêt d’Emiliano Rigoni en seconde période, le match étant toujours délicatement équilibré à 1-0.

DF Oscar Mingueza, 5 ans – Gaspillé avec ses livraisons dans le dernier tiers et était reconnaissant à Ter Stegen pour s’être arrêté de Rigoni après avoir perdu le ballon dans une position dangereuse.

DF Ronald Araujo, 7 ans – A continué sa forme impressionnante, donnant très peu à l’arrière. Était également plus aventureux avec son décès.

DF Samuel Umtiti, 7 ans – Un deuxième début de saison et un deuxième clean sheet. Il est le meilleur défenseur du Barça sur le ballon, le doute est de savoir s’il peut rester en forme et redécouvrir sa forme d’avant la Coupe du monde 2018.

DF Jordi Alba, 6 ans – Monter et descendre le flanc gauche, contribuant à la feuille blanche en défense et se mettant également dans de bonnes positions en attaque.

Le Frenkie de Jong de Barcelone est en pleine forme depuis le début de 2021. Getty

MF Sergio Busquets, 6 ans – A retrouvé une forme depuis que le Barça est revenu dans une formation 4-3-3 et a de nouveau été parfaitement positionné.

MF Frenkie de Jong, 8 ans – Peut-être le meilleur joueur du Barça depuis le début de l’année. A marqué son quatrième but de la saison contre Elche – ils sont tous venus lors de ses 10 dernières apparitions – et son run et son centre pour le but de Puig ont montré ce qu’il était capable de faire pour avancer davantage.

MF Pedri, 6 ans – Propre et bien rangé sur le ballon mais timide dans et autour de la zone lorsque les chances se présentent.

FW Ousmane Dembele, 6 ans – A produit quelques moments de brillance, passant devant deux ou trois joueurs d’Elche à la fois, mais s’est souvent trompé dans sa décision finale.

FW Antoine Griezmann, 6 ans – Pas trop impliqué dans le dernier tiers mais a travaillé dur. Koeman voudra plus de lui.

FW Martin Braithwaite, 6 ans – A produit un bon centre pour le premier but depuis sa position de départ sur l’aile gauche et a bien travaillé la ligne en seconde période.

Substituts

FW Francisco Trincao, NR –– Seulement pendant un peu plus de 10 minutes mais a failli marquer deux fois, tirant deux arrêts d’Edgar Badia.

MF Riqui Puig, NR – Engagé pendant les dernières minutes, mais a trouvé le temps de se présenter au deuxième poteau pour marquer son tout premier but pour le club.