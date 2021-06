Frénésie boursière meme, trading sur jours des années 90

Sosnoff a lancé le réseau financier en ligne savoureuxtrade en 2011. Six ans plus tard, le courtage en ligne savoureuxworks a été fondé.

Les conditions du marché et la technologie dans la manie des actions actuelles d’AMC Entertainment sont très différentes du day trading pendant la bulle Internet de la fin des années 1990, a déclaré vendredi à CNBC le pionnier du courtage en ligne et ancien trader d’options Tom Sosnoff.

« Ce que vous voyez, c’est qu’une génération entière s’engage. Donc, au lieu d’attendre qu’ils aient 50 ou 60 ans et d’essayer de comprendre ce que sont les marchés, ils le font quand ils ont 22 ou 23 ans. est un mouvement générationnel », a-t-il ajouté.

Ce « mouvement générationnel » se joue de manière grandiose dans la course folle de cette semaine pour les investisseurs dans AMC qui ont vu le titre presque doubler mercredi, perdre près de 18% jeudi et fluctuer entre gains et pertes vendredi.

« C’est certainement l’investisseur de détail qui domine », a déclaré Sosnoff, alors que d’autres actions de mème telles que Bed Bath & Beyond, BlackBerry et GameStop ont également connu une forte volatilité cette semaine. Sosnoff a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas qu’une génération d’investisseurs quitte complètement le marché si le commerce des actions meme se termine mal, ce qui s’est passé lorsque la bulle Internet a éclaté à partir de 2000.

« Les gens recherchent la spéculation. La spéculation est ce qui les excite. Je pense que l’opportunité de participer à quelque chose de spéculatif que vous pensez posséder, je pense que c’est une très bonne chose. C’est bon pour l’engagement. C’est bon pour les marchés. Je pense c’est bon pour l’avenir de la finance », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, Sosnoff a déclaré que la décision d’AMC de vendre des actions générant environ 800 millions de dollars en espèces et une offre de soutien aux investisseurs pour vendre 25 millions d’actions supplémentaires sont des décisions intelligentes du PDG Adam Aron.

« Si vous dirigez AMC et que l’on vous a donné ce cheval essentiellement cadeau et que vous avez la possibilité de faire flotter plus d’actions, vous devez le faire. C’est ce qui est dans le meilleur intérêt de votre entreprise et dans le meilleur intérêt en fin de compte de votre long actionnaires à terme et tout le reste », a-t-il déclaré. « C’est juste profiter des opportunités. C’est ce que font les bons PDG. »

Sosnoff a apporté plus de 20 ans au Chicago Board Options Exchange au secteur du courtage en ligne. Il a dit qu’il était un commerçant dans l’âme.

« En fait, je suis à découvert sur le marché en ce moment », a déclaré Sosnoff, ce qui signifie qu’il parie contre l’ensemble du marché boursier. « J’aime les stratégies où vous êtes essentiellement à découvert sur le marché et à découvert une certaine prime. J’aime vendre de la volatilité. Donc pour moi personnellement, je préfère être à découvert sur le marché et pencher un peu sur la volatilité. C’est juste une stratégie. «

Divulgation : Thinkorswim a été vendue à TD Ameritrade en 2009. TD Ameritrade, à son tour, a fusionné avec Charles Schwab l’année dernière.