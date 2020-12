PARIS: Le chien de garde français de la confidentialité des données a infligé sa plus grosse amende de 100 millions d’euros (121 millions de dollars) à Google d’Alphabet pour avoir enfreint les règles du pays sur les traceurs publicitaires en ligne (cookies).

La CNIL a déclaré jeudi avoir également condamné le géant du e-commerce Amazon à une amende de 35 millions d’euros pour avoir enfreint les mêmes règles,

Le régulateur a constaté que les sites Web français des entreprises n’avaient pas demandé le consentement préalable des visiteurs avant que les cookies publicitaires – de petits éléments de données stockés lors de la navigation sur le Web – soient enregistrés sur des ordinateurs, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Google et Amazon n’ont pas non plus fourni d’informations claires aux internautes sur la manière dont les entreprises avaient l’intention d’utiliser ces traqueurs en ligne et sur la manière dont les visiteurs de leurs sites Web français pourraient refuser toute utilisation des cookies, a déclaré le chien de garde.

La CNIL a rejeté les arguments des entreprises selon lesquels elle n’avait pas le droit d’imposer les sanctions parce que leurs sièges européens respectifs se trouvent en Irlande et au Luxembourg – deux pays perçus par certains groupes de défense de la confidentialité des données comme indulgents envers les entreprises de la Silicon Valley.

La CNIL a déclaré que l’amende de Google devait être payée en grande partie par son entité américaine Google LLC (60 millions d’euros) et le reste par Google Ireland Limited (40 millions d’euros), basée dans l’UE.

L’amende d’Amazon doit être payée par son entité basée au Luxembourg.

La CNIL a indiqué que les entreprises avaient trois mois pour changer les bannières d’information. S’ils ne le font pas, ils s’exposeront à une amende supplémentaire de 100 000 euros par jour jusqu’à ce qu’ils se conforment.

La sanction financière à l’encontre de Google est la plus importante jamais prononcée par la CNIL, a déclaré un porte-parole du chien de garde.

La précédente amende record de 50 millions d’euros visait également le géant américain de la technologie pour avoir enfreint les règles de l’UE en matière de confidentialité des données.

«Nous maintenons notre bilan en matière de fourniture d’informations initiales et de contrôles clairs, d’une solide gouvernance interne des données, d’une infrastructure sécurisée et, surtout, de produits utiles», a déclaré Google dans un communiqué.

«La décision prise aujourd’hui en vertu des lois françaises sur la confidentialité en ligne néglige ces efforts et ne tient pas compte du fait que les règles et les orientations réglementaires françaises sont incertaines et en constante évolution.»

Amazon a déclaré séparément qu’il n’était pas d’accord avec la décision de la CNIL.

«Nous mettons continuellement à jour nos pratiques de confidentialité pour nous assurer de répondre aux besoins et attentes en constante évolution des clients et des régulateurs et de nous conformer pleinement à toutes les lois applicables dans chaque pays dans lequel nous opérons», a-t-il déclaré.

(1 USD = 0,8269 euros)