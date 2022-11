French Montana parle de Chinx dans “Hip Hop Homicides”

Le jour de la bosse est arrivé ! Nous sommes à un jour d’un nouvel épisode de Homicides dans le hip-hop et nous avons un clip exclusif en avant-première mettant en vedette French Montana.

Si vous n’avez pas suivi, Homicides dans le hip-hop est la nouvelle série de WE tv des producteurs exécutifs Curtis “50 Cent” Jackson et Mona Scott-Young. Chaque semaine, Van Lathan plonge dans les histoires d’artistes dont la vie a été tragiquement écourtée. Cette semaine, Van rencontre French Montana pour parler de la vie et de la mort de son ami et partenaire dans le rap – Chinx.

Découvrez le clip en avant-première ci-dessous:

Le rappeur et protégé de French Montana, Chinx, a été victime d’une fusillade en voiture dans le Queens, NY en 2015. Son meurtre était-il la fin sanglante d’une querelle née en prison ? Et une fois qu’il était de retour dans les rues, Chinx était-il réellement “pourchassé” par son assassin ?

Le nouvel épisode de Homicides dans le hip-hop diffusé le jeudi 24 novembre à 21 h HE / PT sur WeTV