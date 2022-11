French Montana célèbre son 38e anniversaire avec Jamie Foxx et plus

Joyeux anniversaire French Montana !

French Montana a célébré son 38e anniversaire avec une fête sur le thème des soirées Playboy marocaines qui a fait ressortir Nelly, Chris Brown, Jamie Foxx, Vin Diesel, Tiffany Haddish, Jordin Sparks, Coi Lerai, Soulja Boy, Swizz Beatz, Justin & King Combs, Draya Michele , et plus.

L’affaire étoilée s’est déroulée dans le domaine privé du Montana à Hidden Hills, où les invités ont profité de bonnes vibrations, de divertissements en direct et d’un décor somptueux lors de la dernière soirée de célébrités animée de Scorpio SZN.

Dans l’un des nombreux moments forts de la soirée, Swizz Beatz a offert à French Montana un CAMEL entier qui a encore une fois élevé la barre pour les cadeaux de célébrités.

Regardez toutes les sélections de la fête ci-dessous :

Cela vient après que le rappeur ” Unforgettable ” ait révélé qu’il s’était réveillé aux soins intensifs de Los Angeles après sa fête d’anniversaire en novembre 2019.

TMZ a rapporté qu’il avait eu des problèmes cardiaques, des douleurs à l’estomac et une fréquence cardiaque élevée avant cet effondrement, ce qui a conduit le rappeur à succès à apporter des changements drastiques à son mode de vie.

“La nouveauté, c’est le triple R : vous devez être riche en santé, riche en esprit et riche en argent”, a-t-il déclaré. « Si tout ce que vous avez est de l’argent, vous n’avez rien. Et c’est la chose dont je me suis rapproché, vous savez. Et vous vous êtes aussi rapproché de Dieu.

Personne n’est allé aussi loin. Voir, Chinx décédés, MaxB J’ai fait 75 ans, mon frère a été expulsé, mon meilleur ami a fait 20 ans et c’est comme si j’étais laissé de côté, tu vois ce que je dis ? Donc, c’est comme juste voir qu’il [God] a une mission pour moi. Alors, rapprochez-vous de lui pour comprendre quelle est cette mission.