français Montana se concentre sur son deuxième acte après qu’une bataille jusqu’alors non divulguée contre la toxicomanie l’a amené à l’USI.

Dans une nouvelle interview avec XXL publié le 28 décembre, le rappeur révèle qu’il est sobre depuis plus d’un an après avoir passé plus d’une semaine aux soins intensifs pour des problèmes de santé liés à l’épuisement et à la toxicomanie l’année dernière. En novembre 2019, French a été transporté par ambulance dans un hôpital de Los Angeles. À l’époque, E! Les nouvelles ont confirmé que l’homme de 36 ans avait demandé un traitement médical pour des nausées, des douleurs à l’estomac et une fréquence cardiaque élevée, mais French dit maintenant que ses problèmes étaient beaucoup plus graves.

« J’ai couru pendant environ 20 bonnes années sans interruption, et Dieu a mis un terme à cela », dit-il XXL. «J’ai eu un petit problème de santé. Je dis tout le temps aux gens: ‘Si vous ne vous retrouvez pas aux soins intensifs après votre anniversaire, ce n’était pas un bon anniversaire.’»

Avant son hospitalisation, French dit qu’il s’était produit dans cinq pays différents en l’espace d’une semaine et qu’il souffrait d’une combinaison «d’être fatigué, déshydraté, de me perdre à la poursuite de l’argent, à la poursuite des mauvaises choses».

La star du hip-hop s’est « effondrée » après son retour à Los Angeles, se rappelant: « Trop de boisson, trop de pilules, vous savez, boum. »