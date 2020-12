Un Français a décidé dans son testament de laisser une somme d’argent au bien-être de quelques dizaines de chats vivant dans les caves du musée de l’Ermitage en Russie.

Nous avons tous entendu dire que les gens profitent grandement de laisser une fortune par testament. La raison derrière la réception de l’argent est soit à cause d’un lien familial ou de bonnes relations avec le bienfaiteur et pour les quelque 50 chats du musée, c’était probablement ce dernier.

Le directeur général du musée, Mikhail Piotrovsky, a pris la parole lors d’une conférence de presse au début du mois, signalé CNN où il a fait l’annonce. Le nom du philanthrope français n’a pas été utilisé pour cacher son identité, mais il a été révélé que l’homme était assez impressionné par les animaux et a donc décidé de leur laisser une petite quantité.

Il a dit: «Notre ami français a fait une très bonne chose; c’est un excellent PR pour les chats et pour la charité. La somme n’est pas très grande, mais elle est très importante lorsque la personne rédige un testament, lorsque les avocats français entrent en contact et ce n’est pas facile [task] mais tout cela est très intéressant, n’est-ce pas? ».

Il a qualifié cela de « beau geste » et a également déclaré que l’argent sera utilisé pour réparer le sous-sol où résident actuellement les chats. Selon le musée, il y a environ 50 chats qui habitent le musée de Saint-Pétersbourg. Alors que le musée est maintenant responsable de centaines d’artefacts inestimables, les chats ont trouvé refuge sur le site depuis le 18ème siècle sous le règne de l’impératrice Elizabeth.

Plus tard, Catherine la Grande, qui fonda le musée de l’Ermitage, accorda aux animaux le statut de gardiens des galeries d’art. En plus de ce joli titre, les félins aident également l’administration à éloigner l’infestation de rongeurs. Certains bénévoles et membres du personnel du musée s’occupent des chats et ont accès à un vétérinaire.

Lors d’un incident similaire, les résidents de la communauté ont été choqués après avoir hérité de manière inattendue de propriétés et d’actions d’une valeur de 7,5 millions de dollars (environ plus de 55 crores de Rs) à la suite du décès d’un voisin âgé dans le centre de l’Allemagne.

Renate Wedel était mariée à Alfred Wedel et vivait dans le district de Weiperfelden à Waldsolms en Hesse depuis 1975, selon un communiqué du district de Waldsolms. Décrit comme « réussi » et « actif » en bourse, Alfred est décédé en 2014 et Renate, qui était soignée dans une maison de retraite à Francfort depuis 2016, est décédée en 2019 à l’âge de 81 ans.