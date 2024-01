French 2D crée un Bay State Cohousing sculptural dans le Massachusetts

Une ligne de toit irrégulière et des murs rose pâle figurent à l’extérieur d’un complexe de cohabitation multigénérationnel en Nouvelle-Angleterre que le studio d’architecture French 2D espère pouvoir « servir de modèle reproductible » dans le pays.

Décrit comme un projet « typologiquement exigeant », le complexe Bay State Cohousing est situé à Malden, une banlieue de la région de Boston.

Il a été conçu par Français 2Dun studio de Boston dirigé par les sœurs Jenny et Anda French.

Totalisant 45 000 pieds carrés (4 181 mètres carrés), le complexe comprend 30 unités et une multitude de commodités communes.

Il est disposé en forme de C autour d’une cour sur un site de 0,75 acre, à proximité d’une station de métro et du centre-ville.

Le complexe s’élève sur trois niveaux et dispose d’un garage en partie immergé. Des lignes de toit irrégulières et des volumes de hauteurs variables confèrent au bâtiment un aspect sculptural.

Contrairement à de nombreux projets de cohabitation nord-américains qui ont des « dispositions spatiales horizontales », le développement de Bay State est plus vertical en raison de son site compact.

“La 2D française a été construite vers le haut, en tirant parti des unités empilables et emboîtables, tout en gardant les unités privées petites”, a déclaré l’équipe.

Les murs extérieurs sont revêtus de bardage en fibre-ciment, dans des tons vanille et rose pâle. Les couleurs d’accentuation – notamment le vert pêche, citron et écume de mer – ornent les cadres de fenêtres, les rampes d’escalier, les portes et d’autres éléments.

La palette de couleurs est destinée à « faire écho et réinventer les « dames peintes » d’inspiration victorienne trouvées dans les maisons historiques voisines », a déclaré l’équipe.

Créées pour plaire à un large éventail de personnes, les unités vont des micro-studios aux unités d’une, deux et trois chambres. En termes de superficie au sol, les unités varient de 380 à 1 100 pieds carrés (35 à 102 mètres carrés).

Chaque logement dispose d’une salle de bain, d’une cuisine et d’un espace de type salon.

Les espaces communs comprennent une salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, un garde-manger communautaire, des espaces de travail ainsi que des terrasses et jardins extérieurs. Il existe également des espaces pour le yoga, les médias et la musique.

Le parking en contrebas est surmonté d’un toit vert. Le développement offre 50 places de stationnement, dont la plupart sont dans le garage.

Les unités d’habitation sont disposées le long de passerelles à ciel ouvert et de couloirs à charge unique, et la moitié d’entre elles donnent sur la cour intérieure.

“Pour permettre une transparence visuelle à travers la communauté, les concepteurs ont éliminé les couloirs à double charge, inventant plutôt des agencements en plan et en coupe qui ne sont pas typiques des logements multifamiliaux”, ont déclaré les architectes.

Plusieurs chemins qui se croisent permettent aux résidents de se connecter naturellement et de « se réunir intentionnellement pour des soins et un soutien mutuels », a ajouté le studio d’architecture.

Comme dans de nombreux immeubles en copropriété, les résidents sont propriétaires de leur logement et possèdent et gèrent collectivement les espaces partagés.

Ce qui distingue Bay State Cohousing d’un complexe de copropriétés, c’est l’accent mis sur l’engagement et le soutien de la communauté, ainsi que sur la manière dont le projet a été lancé, financé et conçu.

“Le modèle nord-américain de cohabitation est une forme de communauté intentionnelle, rassemblant souvent des personnes autour d’un objectif commun, et est généralement organisé comme un ensemble de maisons unifamiliales entourant une maison commune pour des activités communautaires”, a expliqué l’équipe.

“La mise en commun de l’espace et de certaines ressources, tout en maintenant la propriété individuelle des ménages et la séparation des finances, encourage l’entraide et le soutien entre les ménages, ainsi que la création de familles élargies plus larges fondées sur l’amitié et le choix”, a ajouté l’équipe.

Le projet a été dirigé par un groupe de personnes diverses du Massachusetts et d’ailleurs qui souhaitaient une situation de cohabitation. Ils ont travaillé en collaboration pour trouver un site, embaucher un architecte et contribuer à façonner la conception. Les résidents sont actuellement âgés de deux à 90 ans.

Bittoni Architects conçoit un projet de cohabitation destiné aux nouveaux arrivants de Los Angeles

“Le projet a été envisagé à travers un processus de conception participatif en collaboration avec ses résidents – un groupe multigénérationnel de familles et d’individus cherchant à développer des logements partagés alternatifs, du soutien, de l’amitié et des valeurs collectives”, a déclaré French 2D.

“Le processus de conception participative a mis l’accent sur le soutien mutuel et les valeurs centrales de consolidation et de partage des ressources, depuis la terre et l’énergie jusqu’aux voitures et aux biens matériels.”

Il s’agit du premier projet de ce type à Malden suite à l’adoption d’une ordonnance de zonage de cohabitation que French 2D a contribué à lancer.

Le studio a déclaré espérer que ce projet offrirait un « contrepoint subversif » au marché immobilier traditionnel.

“Dans un domaine saturé de spéculation multifamiliale à but lucratif, ce projet trouve une résonance entre le développement dirigé par le client et l’expérimentation dirigée par l’architecte”, ont déclaré Jenny et Anda French.

“Nous espérons que ce projet pourra servir de modèle reproductible pour des logements américains alternatifs.”

Les prix élevés de l’immobilier, combinés à une densité accrue et à l’évolution démographique, ont suscité un intérêt croissant pour les modalités de cohabitation en Amérique et ailleurs.

Les projets incluent un complexe d’un blanc éclatant à Los Angeles par Bittoni Architects qui comprend 23 chambres meublées et louables et des espaces de vie partagés, et un petit développement à Denver par Productora qui propose huit unités et des équipements partagés dans des bâtiments bleus saisissants.

La photographie est de Naho Kubota.