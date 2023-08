Frelon à pattes jaunes, tueur d’abeilles, trouvé en Géorgie

Le ministère de l’Agriculture de Géorgie a annoncé plus tôt cette semaine qu’un apiculteur de Savannah avait trouvé un insecte inhabituel identifié plus tard par les responsables de l’Université de Géorgie comme un frelon à pattes jaunes.

Frelons à pattes jaunes (Vespa vélutine) sont une espèce envahissante qui décime les colonies d’abeilles, qui sont des buffets à volonté pour les frelons. Ils sont originaires d’Asie du Sud-Est mais se sont répandus dans tout la majeure partie de l’Europe et le reste de Asie. Le La découverte du frelon en Géorgie est la première détection de l’insecte vivant en plein air aux États-Unis, selon un GDA libérer.

« Notre équipe expérimentée de professionnels continuera d’évaluer la situation et travaille directement avec l’USDA APHIS et l’UGA pour piéger, suivre et éradiquer le frelon à pattes jaunes en Géorgie », a déclaré Tyler Harper, commissaire à l’agriculture du GDA, dans le même communiqué. .

Les frelons, aussi appelés frelons asiatiques, ne doivent pas être confondus avec les frelon géant du nord (ou frelon meurtrier, Vespa mandarine)qui a élevé sa tête jaune similaire à travers le nord-ouest du Pacifique en 2020.

Les abeilles ont produit 157 millions de livres de miel en 2019, selon le service national des statistiques agricoles de l’USDAet leur cire d’abeille est importante pour la fabrication de bougies et de finitions en bois.

Le rôle le plus important des animaux apiens, cependant, est en tant que pollinisateurs; selon l’USDA, la production commerciale de plus de 90 cultures repose sur la pollinisation par les abeilles, et la pollinisation par les insectes augmente la valeur des cultures américaines de 15 milliards de dollars chaque année.

Les frelons et les abeilles ne s’entendent généralement pas. Des chercheurs l’étude des frelons géants (également connus sous le nom de frelons géants du sud, Vespa sour) la prédation des abeilles mellifères asiatiques (Apis cerana) ont constaté que ces derniers « criaient » lorsqu’ils étaient attaqués, en guise d’avertissement à leurs frères abeilles.

Le département travaillera aux côtés de l’Université de Géorgie et du Département américain de l’agriculture pour éradiquer toutes les populations de frelons qui semblent s’implanter dans l’État. Le plan opérationnel « piégera, suivra et éradiquera le frelon à pattes jaunes en Géorgie », selon le communiqué. L’analyse ADN permettra également de déterminer si la population qui s’est rendue dans l’État a un lien avec les populations invasives établies en Europe.

Malheureusement, les frelons ne sont que la dernière menace à laquelle sont confrontées les abeilles. Les animaux souffrent depuis longtemps de la loque, une maladie infectieuse qui provoque la mort de colonies entières. Plus tôt cette année, le Approuvé par l’USDA l’utilisation d’un vaccin contre la loque dans les populations d’abeilles.

Mais même les vaccins ne peuvent pas protéger les abeilles des frelons tueurs, alors gardez votre croisons les doigts pour que les institutions géorgiennes puissent réprimer les intrus à pattes jaunes avant qu’ils ne causent un préjudice substantiel.