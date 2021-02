Freeview Play offre désormais plus de 30000 heures de télévision à la demande entièrement gratuites aux utilisateurs à travers le Royaume-Uni, les utilisateurs pouvant diffuser des émissions datant d’il y a trois ans et demi. En deux ans, le service a élargi son contenu de plus de 50%.

Les téléviseurs et les décodeurs avec Freeview Play disposent de dix principales applications de rattrapage que les utilisateurs peuvent explorer pour diffuser certaines des émissions les plus populaires. Ce sont: BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5, UKTV Play, CBS Catchup Channels UK, Horror Bites, STV Player, POP Player et BBC Sounds.