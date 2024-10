Freeman remporte le Grand Chelem en 10e position alors que les Dodgers dominent les Yankees lors de l’ouverture passionnante des World Series

Freddie Freeman a réussi le premier grand chelem de fin de match de l’histoire des World Series avec deux retraits en 10e manche pour donner aux Dodgers de Los Angeles une victoire 6-3 sur les Yankees de New York lors d’un match d’ouverture spectaculaire vendredi soir.

Entravé par une grave entorse à la cheville, Freeman, qui détient la citoyenneté canadienne et représente le pays dans les compétitions internationales, a réussi un circuit dès le premier lancer qu’il a vu – une balle rapide intérieure de Nestor Cortes – et a levé haut son bâton avant de commencer son trot devant la foule à guichets fermés. 52 394 ont rugi.

Cela n’est pas sans rappeler le circuit de fin de match de Kirk Gibson qui a soulevé Los Angeles contre les Oakland Athletics lors du premier match de la Série mondiale de 1988 au Dodger Stadium – l’un des swings les plus célèbres de l’histoire du baseball.

Gibson, mis à l’écart en raison de blessures à la jambe, est sorti du banc et s’est connecté contre Dennis Eckersley, plus proche du Temple de la renommée.

Freeman, qui a raté trois matchs lors des séries éliminatoires de la Ligue nationale en raison d’une blessure à la cheville droite, n’a pas réussi de coup sûr supplémentaire en séries éliminatoires avant d’avoir réussi un triple plus tôt vendredi.

« En fait, je me sentais plutôt bien », a déclaré Freeman. « Les six derniers jours, nous l’avons très bien traité. Je me sentais plutôt bien. Juste au moment où j’ai couru pour saluer mes coéquipiers, je me sentais plutôt bien, car c’était la première fois que je courais de la semaine. Donc , la cheville va bien. »

Après le coup de circuit, Freeman a couru vers son père.

« Je lui criais juste au visage. Je suis désolé, papa », a déclaré Freeman en riant. « Il est là depuis que je suis petit, il me propose des entraînements au bâton tous les jours. C’est donc un moment, c’est le moment de mon père. »

Dans cette Série mondiale très médiatisée et remplie de stars entre deux des franchises les plus célèbres et les plus réussies du baseball, le premier match a certainement tenu ses promesses. C’était le troisième match d’ouverture consécutif de la série à effectuer des manches supplémentaires.

En début de 10e, Anthony Volpe s’est écrasé sur le choix d’un défenseur comme arrêt-court, marquant Jazz Chisholm Jr. depuis la troisième place après avoir volé deux buts, pour donner aux Yankees une avance de 3-2.

Le rapide Chisholm a battu Blake Treinen puis a volé la deuxième place. Après une marche intentionnelle vers Anthony Rizzo, Chisholm a glissé le troisième but sans contestation alors que Treinen était lent au marbre avec Max Muncy jouant profondément au troisième.

Tommy Edman a fait un arrêt en plongée à sa gauche sur le grounder de Volpe, mais n’a pas pu le sortir de son gant au début. Il s’est classé deuxième pour faire sortir Rizzo alors que Chisholm rentrait chez lui avec le feu vert.

Les Dodgers se rassemblent en figurants

Mais les Dodgers n’avaient pas encore fini.

Gavin Lux a marché contre Jake Cousins ​​avec un retrait en fin de 10e et est passé deuxième sur le simple d’Edman au deuxième rang. Le remplaçant défensif Oswaldo Cabrera a fait tomber le ballon avec son gant mais il s’est infiltré dans le champ extérieur.

Cela a amené le cogneur vedette Shohei Ohtani, un frappeur gaucher. Le manager des Yankees, Aaron Boone, s’est de nouveau rendu à son enclos pour Cortes, un partant gaucher qui n’avait pas lancé depuis le 18 septembre en raison d’une blessure au coude.

Après avoir raté les séries éliminatoires de l’AL, Cortes a été ajouté à la liste des World Series vendredi.

Le voltigeur de gauche Alex Verdugo a réussi un attrapé en cours d’exécution en territoire des fausses balles pour retirer Ohtani. L’élan de Verdugo l’a fait tomber par-dessus le mur de soutènement bas, faisant avancer les deux coureurs d’un but car, selon la règle, c’est devenu une balle morte lorsque Verdugo s’est retrouvé dans les gradins.