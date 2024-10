Freeman homers dans un 6e match consécutif contre les WS

Il semble prudent de dire que la cheville de Freddie Freeman se sent bien.

La superstar des Dodgers de Los Angeles a récidivé mardi, écrasant un circuit de deux points lors de la première manche du match 4 pour donner à Los Angeles une avance de 2-0 et se placer dans le livre des records des World Series. Freeman a maintenant réussi un record de six matchs consécutifs des World Series, remontant à 2021, lorsqu’il était membre des Braves d’Atlanta.

VOICI FREDDIE 😤 UN AUTRE #SÉRIES MONDIALES COUP À LA MAISON ! pic.twitter.com/sig1uFJr26 – MLB (@MLB) 30 octobre 2024

Le seul autre joueur à avoir réussi un circuit lors de cinq matchs consécutifs de la Classique d’automne était George Springer, qui l’a fait pour les Astros de Houston en 2017 et en 2019. Reggie Jackson (1977-78) et Lou Gehrig (1928 et 1932) ont chacun réussi quatre circuits consécutifs dans les World Series.

Freeman est également devenu le premier joueur à réussir un circuit dans chacun des quatre premiers matchs d’une même Série mondiale, selon Statistiques de Sportsnet. Barry Bonds (2002) et Hank Bauer (1958) sont les seuls autres joueurs à avoir frappé de longues balles lors des trois premiers matchs d’une série. Freeman et Springer, qui ont participé aux matchs 4 à 7 en 2017, sont les seuls joueurs à avoir réussi des circuits lors de quatre matchs consécutifs au cours d’une seule Série mondiale, selon Sarah Langs de MLB.com.

Freddie Freeman a un nombre égal de circuits (4) et de swings et de ratés (4) dans cette série. – Jesse Rogers (@JesseRogersESPN) 30 octobre 2024

Freeman a également établi un nouveau record des Dodgers pour des matchs consécutifs en séries éliminatoires avec un circuit, brisant ainsi l’égalité avec Bill Madlock, qui a marqué trois circuits de suite lors du NLCS 1985, selon Langages.

Le joueur de 35 ans a connu des difficultés lors des deux premiers tours des séries éliminatoires, tout en souffrant d’une grave entorse à la cheville qui a limité ses contributions. Mais Freeman a pris vie sur la plus grande scène, atteignant .385/.429/1.462 avec neuf points produits – un nouveau record des Dodgers dans la Série mondiale – et quatre points marqués contre les Yankees.

Le premier circuit de Freeman dans la série lors du premier match était un grand chelem – le premier circuit de ce type dans l’histoire des World Series. Il a également ouvert la victoire des Dodgers dans le troisième match avec un circuit de deux points en première manche.