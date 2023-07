Freeland qualifie la baisse du taux d’inflation de « moment marquant »

Selon la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, la baisse du taux d’inflation au Canada à 2,8 % en juin est un « moment décisif » dans lequel les Canadiens devraient trouver un certain soulagement.

En baisse par rapport à 3,4 % en mai, le taux d’inflation annuel ne se situe pas dans la fourchette cible de la Banque du Canada qui se situe entre 1 et 3 % depuis mars 2021.

« C’est un moment important. Cela devrait apporter beaucoup de soulagement aux Canadiens », a déclaré Freeland, s’adressant par téléconférence à des journalistes de Delhi, à la suite de sa participation à une réunion des ministres des Finances du G20. « Et je tiens vraiment à remercier les Canadiens, cela a été une période très difficile sur le plan économique depuis le premier coup de COVID, depuis que nous avons eu une récession, suivie de toutes les contraintes de réouverture. Et c’est vraiment un bon moment. »

Le taux actuel est le plus bas que l’inflation ait été en plus de deux ans, en baisse par rapport au sommet de 8,1 % atteint en juin de l’année dernière. Et comme Freeland l’a souligné, l’inflation au Canada est maintenant inférieure à celle de tous les autres pays du G7, où les taux varient de 8,7 % au Royaume-Uni à 3,2 % au Japon.

« Cela a été une véritable lutte pour les Canadiens et l’économie canadienne pour redescendre à 2,8 %, et je suis vraiment reconnaissant à tous ceux qui ont en quelque sorte [stayed] cours », a déclaré Freeland.

Lorsqu’on lui a demandé si elle partageait l’inquiétude persistante de la Banque du Canada – identifiée lorsque la banque centrale a de nouveau relevé les taux d’intérêt la semaine dernière – selon laquelle l’inflation stagnera au-dessus de 2% jusqu’en 2025, Freeland a refusé de « faire des prédictions ou des prévisions ».

« Je n’ai pas de boule de cristal », a déclaré Freeland. « Je pense qu’aujourd’hui est un moment marquant. »

Alors que Freeland marque que le Canada atteint cette mesure clé de l’inflation, de nombreux Canadiens sont toujours aux prises avec les impacts de l’inflation sur leur vie quotidienne, en particulier à la caisse de l’épicerie.

« Bien que les chiffres de l’inflation de mardi montrent des progrès pour empêcher les prix d’augmenter aussi rapidement, nous savons qu’il y a peu de chances que les prix baissent de manière significative de sitôt. Cela est particulièrement vrai pour le coût des aliments, car l’inflation de l’épicerie reste obstinément élevée », a déclaré le député néo-démocrate. et le critique financier Daniel Blaikie dans un communiqué. « Cette nouvelle ne soulagera pas les Canadiens aux prises avec des prix records. »

Le député conservateur et porte-parole en matière de finances Jasraj Singh Hallan a qualifié les libéraux de « déconnectés » pour avoir « dit aux Canadiens qui ont du mal à faire leurs courses, à payer leur loyer ou à mettre de l’essence dans leur voiture, que tout va bien ».

« Les Canadiens font face à des milliers de dollars de nouveaux coûts qui ne disparaissent pas à cause des dépenses inflationnistes massives et des hausses d’impôts de Trudeau », a-t-il déclaré.

La ministre des Finances a déclaré qu’elle restait « consciente » que les prix des aliments en particulier restent élevés, soulignant le rabais ponctuel sur l’épicerie récemment accordé aux Canadiens à faible revenu.

« Je reconnais que le rabais d’épicerie ne compense pas tout le monde pour tous les coûts imposés par l’inflation. Mais, pour une famille de quatre personnes, c’est près de 500 $, et c’est un soutien vraiment nécessaire, qui arrive à un moment important. C’est, vous savez, pour soulager un peu les gens », a déclaré Freeland.

Dans le même temps, Freeland a mis en lumière les entreprises canadiennes – que le gouvernement fédéral a aidé à maintenir à flot avec une aide financière au plus fort de la fermeture économique de la pandémie de COVID-19 – pour reconnaître que «les prix des aliments doivent baisser».

« Je compte vraiment sur les entreprises canadiennes, les détaillants alimentaires canadiens pour être responsables dès maintenant et pour soutenir les Canadiens et l’économie canadienne par une approche responsable de leurs prix », a déclaré le ministre des Finances.