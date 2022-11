Freeland publiera un mini-budget aujourd’hui alors que les économistes préviennent qu’une récession approche

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, déposera aujourd’hui son énoncé économique de l’automne — une feuille de route de ce qui s’en vient du gouvernement fédéral alors que l’économie est au bord d’une récession.

Le premier ministre Justin Trudeau a fait face à une certaine chaleur lorsqu’il a déclaré aux journalistes lors de la campagne électorale de 2021 qu’il ne prêtait pas beaucoup d’attention à la politique monétaire et au mandat de la Banque du Canada de maintenir l’inflation à des niveaux gérables.

“Vous me pardonnerez si je ne pense pas à la politique monétaire. Vous comprendrez, je pense aux familles”, a déclaré Trudeau lors d’un arrêt de campagne à Vancouver.

Mais maintenant, avec une inflation à des niveaux jamais vus depuis des décennies, la politique monétaire est une chose dont pratiquement tout le monde au gouvernement est saisi alors que la banque centrale augmente les taux pour faire baisser les prix exorbitants.

Dans le système canadien, la politique monétaire (taux d’intérêt) est établie par la Banque du Canada, tandis que la politique budgétaire (dépenses) relève du gouvernement élu.

S’adressant aux journalistes mercredi, les députés libéraux ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à voir des dépenses budgétaires importantes de Freeland alors que la banque centrale continue de lutter contre l’inflation.

“Je suis un gars équilibré. Cela pourrait signifier des coupes dans certains endroits et des dépenses dans d’autres. Cela fonctionne pour moi”, a déclaré le député libéral Greg Fergus.

REGARDER: Les députés libéraux discutent des priorités avant le mini-budget de Freeland

Les députés libéraux discutent des priorités avant l’Énoncé économique de l’automne Le député québécois Greg Ferguson, la ministre associée des Finances Rachel Bendayan et le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne se prononcent sur l’Énoncé économique de l’automne, qui doit être publié jeudi.

Le député libéral de l’Ontario, Marcus Powlowski, a déclaré qu’avec des taux d’intérêt si élevés, « les temps changent ».

“Je pense qu’il y a plus d’opportunités d’être frugal”, a-t-il déclaré. “Toute dette que nous contractons va augmenter.”

La députée Rachel Bendayan, ministre associée des Finances, a déclaré que le gouvernement avait été “extrêmement responsable sur le plan budgétaire” et “prévoyait de continuer sur cette voie”.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a clairement indiqué ce qu’il veut : pas de nouvelles dépenses à moins qu’il n’y ait des coupures ailleurs.

Tout le reste reviendrait à “verser de l’huile inflationniste sur le feu”, a déclaré M. Poilière lors de la période des questions mercredi.

REGARDER: Le chef de l’opposition interroge les libéraux sur l’énoncé économique de l’automne

Le chef de l’opposition interroge les libéraux sur l’Énoncé économique de l’automne Le gouvernement fédéral présentera jeudi son Énoncé économique de l’automne. Lors de la période des questions de mercredi, le chef conservateur Pierre Poilievre a demandé au premier ministre Justin Trudeau si son gouvernement allait geler les dépenses et les impôts.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré qu’il souhaitait que Freeland s’attaque à ce qu’il appelle la cupidité des entreprises et réforme le programme d’assurance-emploi (AE).

Freeland a déjà signalé que le gouvernement s’attend à des temps difficiles.

L’ère de l’argent bon marché est révolue – la hausse des taux rendra plus difficile pour les entreprises d’emprunter de l’argent, ce qui pourrait entraîner des réductions d’effectifs et des pertes d’emplois.

La hausse importante du taux d’intérêt directeur de la Banque du Canada — il est passé de seulement 0,25 % en janvier à 3,75 % aujourd’hui — a également forcé le gouvernement à repenser ses dépenses.

Le coût du service de la dette fédérale est relativement faible à l’heure actuelle, mais il devrait augmenter à court et à moyen terme.

Randall Bartlett, directeur principal de l’économie canadienne au Mouvement Desjardins et ancien économiste du directeur parlementaire du budget (DPB), a déclaré à CBC News qu’il s’attend à ce que les coûts d’emprunt « augmentent fortement » au cours des prochains mois.

“Nous devons être prudents en ce moment”

Plus de 50 % de l’encours de la dette du gouvernement est constitué de bons du Trésor ou d’obligations à court terme, qui arrivent tous à échéance dans trois ans ou moins, selon les données du gouvernement.

Cela signifie qu’Ottawa sera obligée de refinancer une partie de sa dette à des taux plus élevés – une énigme qu’elle partage avec les propriétaires aux prises avec des hypothèques dans cet environnement de taux plus élevés.

“Je pense que nous devons être prudents en ce moment afin d’assurer que la hausse des taux d’intérêt, la hausse des frais de la dette publique et le coût du service de la dette ne deviennent pas incontrôlables”, a déclaré Bartlett à CBC News.

Le gouvernement fédéral se méfie également de l’augmentation des dépenses de relance, ce qui pourrait stimuler l’inflation et contrecarrer les hausses de taux de la Banque du Canada, ce qui pourrait rendre la lutte contre l’inflation plus longue et plus douloureuse.

L’inflation – qui fait grimper le coût des produits de base comme les fruits frais – limite la capacité du gouvernement fédéral à fournir de nouvelles dépenses de relance. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

“Les Canadiens réduisent les coûts, tout comme notre gouvernement. C’est notre rôle… de ne pas aggraver l’inflation et de la rendre plus durable”, a déclaré Freeland lors d’un récent événement à Windsor, en Ontario.

Au lieu de cela, le gouvernement a déclaré qu’il envisagerait des mesures ciblées destinées aux familles à faible revenu – les personnes les plus touchées par la hausse des prix à la consommation.

Le gouvernement a récemment adopté une loi visant à doubler temporairement le remboursement de la TPS et un projet de loi est devant le Parlement pour rendre les subventions fédérales au logement plus généreuses pour aider à compenser l’augmentation des coûts de logement.

“Le gouvernement fédéral a fait preuve de beaucoup plus de retenue que la plupart des provinces”, a déclaré Bartlett, soulignant que certains programmes provinciaux envoient des chèques à presque tous les ménages.

“Les autorités fédérales ont été ciblées et elles ont été modestes par rapport aux revenus et au PIB. En fin de compte, elles ont gardé une partie de cette poudre au sec et c’est ce que je m’attends à ce qu’elles fassent pour aller de l’avant”, a-t-il déclaré.

Certains signes précurseurs suggèrent que la santé financière d’Ottawa à court terme pourrait être bien meilleure que prévu, grâce à la hausse des prix du pétrole et à la croissance des impôts des particuliers et des sociétés en cette période de forte inflation.

Selon les chiffres publiés la semaine dernière dans les Comptes publics du Canada, le grand livre financier du gouvernement, le déficit budgétaire pour l’exercice 2021-2022 s’est élevé à 90,2 milliards de dollars, soit nettement moins que le déficit de 113,8 milliards de dollars que Freeland avait prévu dans son budget d’avril.

Dans une perspective économique et budgétaire publiée le mois dernier, le directeur parlementaire du budget prévoyait un déficit budgétaire de 25,8 milliards de dollars – environ 0,9 % du PIB – pour l’exercice 2022-23 si le gouvernement poursuivait une « politique de statu quo » – ce qui signifie qu’aucune nouvelle dépense majeure n’est prévue pour programmes. C’est nettement moins que les prévisions du budget d’avril de 52,8 milliards de dollars.

Kevin Page, président et chef de la direction de l’Institut d’études fiscales et de la démocratie de l’Université d’Ottawa, a déclaré à CBC qu’il était “remarquable” que le déficit ait été réduit si rapidement compte tenu de la situation financière du pays il y a seulement deux ans.

Mais Yves Giroux, l’actuel directeur parlementaire du budget, a déclaré que les hausses de taux de la banque centrale pour maîtriser l’inflation risquaient de plonger le Canada dans une récession. Une récession pourrait faire exploser la situation financière d’Ottawa.

Bartlett est d’accord – il prévoit une récession pour le Canada l’année prochaine alors que les taux plus élevés se répercutent sur l’économie et font baisser les dépenses des particuliers et des entreprises.

“Il y a beaucoup de raisons d’être positifs à très court terme mais, en fin de compte, nous pensons que l’économie s’affaiblira l’année prochaine et au-delà. Les déficits budgétaires vont probablement augmenter à nouveau”, a déclaré Bartlett.