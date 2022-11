Freeland présentera aujourd’hui une mise à jour économique de l’automne

Jeudi, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, présentera aux Canadiens une mise à jour sur l’état de l’économie.

Connue sous le nom d’énoncé économique d’automne, la présentation financière donne un aperçu révisé de l’état des finances du pays, entre les budgets fédéraux.

Freeland doit présenter la mise à jour économique et prononcer un discours à la Chambre des communes, à 16 heures.

La déclaration de jeudi devrait inclure des projections économiques mises à jour, car l’économie canadienne semble ralentir. Les libéraux ont également signalé que l’énoncé économique de l’automne mettra l’accent sur la stimulation des investissements au Canada.

Dans le budget fédéral de 2022, Freeland prévoyait que le déficit serait d’environ 52,8 milliards de dollars pour cet exercice, mais avec les revenus du gouvernement bénéficiant de l’inflation et d’un rebond économique post-pandémique plus fort plus tôt dans l’année, le déficit devrait être plus faible.

La mise à jour de jeudi intervient alors que les Canadiens ressentent les effets d’une inflation élevée qui ne montre aucun signe de ralentissement et de taux d’intérêt élevés, à la fois dans le contexte des prévisions de la Banque du Canada et des économistes d’une récession potentielle en 2023.

“La déclaration fournira des informations sur l’état de l’économie canadienne dans un environnement mondial difficile et décrira le plan du gouvernement pour continuer à bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde”, a déclaré le ministère des Finances la semaine dernière.

Freeland a récemment signalé que le gouvernement fédéral tentait de faire preuve de restriction des dépenses pour se préparer à ce qui pourrait être à venir sur le plan économique, en optant pour des mesures d’accessibilité « ciblées », plutôt que des soutiens plus larges tels que ceux offerts pendant les fermetures de COVID-19, affirmant que faire ce serait « verser de l’huile sur les flammes inflationnistes ».

En plus de la conséquence économique des chiffres budgétaires de l’automne, la mise à jour fera des vagues sur la Colline du Parlement une fois qu’elle sera présentée, les conservateurs de l’opposition et les néo-démocrates ayant déjà décrit leurs attentes quant à la façon dont les libéraux devraient réagir pour faire face au coût croissant des vivant.