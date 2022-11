Freeland présente un mini-budget qui promet un soutien aux travailleurs à faible revenu et aux étudiants

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé jeudi son énoncé économique d’automne – une feuille de route de ce qui va arriver du gouvernement fédéral alors que l’économie est au bord d’une récession.

Alors que Freeland a promis la prudence budgétaire en cette ère d’inflation vertigineuse, le budget propose des milliards de dollars de nouvelles dépenses pour aider certaines des personnes les plus durement touchées par la hausse des prix – y compris les étudiants et les travailleurs à faible revenu – et pour lancer ce qu’elle a appelé « une véritable politique industrielle robuste » pour positionner le Canada en vue de la croissance économique.

Résultat : 30,6 milliards de dollars de nouvelles dépenses au cours des six prochaines années.

La santé financière actuelle du gouvernement est bien meilleure que prévu grâce à la hausse des prix du pétrole et à la croissance des impôts des particuliers et des sociétés.

Le budget de printemps de Freeland prévoyait un déficit de 52,8 milliards de dollars pour l’exercice 2022-23. Or, l’énoncé économique de l’automne prévoit un déficit de 36,4 milliards de dollars.

C’est encore beaucoup plus élevé que le déficit de 23 milliards de dollars qu’Ottawa aurait pu afficher s’il avait économisé une plus grande partie de sa manne financière au lieu de l’affecter à de nouveaux programmes.

Il y a un risque que la projection d’un déficit de 36,4 milliards de dollars ne se matérialise jamais. Le déficit pourrait bien s’aggraver, car l’économie est sur un terrain fragile.

Le gouvernement craint que l’économie ne sombre dans une récession l’an prochain alors que les hausses agressives des taux d’intérêt de la Banque du Canada ralentissent considérablement une économie autrefois en effervescence.

Les économistes du secteur privé interrogés par Ottawa prévoient une croissance du PIB réel juste au-dessus de zéro pour les prochains trimestres. Cela ferait passer le taux de chômage du Canada de 5,2 % actuellement à 6,3 % d’ici la fin de l’année prochaine.

Le gouvernement fédéral a présenté ce qu’il a appelé un « scénario négatif » pour la croissance et l’emploi — un scénario dans lequel une récession entraîne la perte de milliers d’emplois, une baisse des impôts perçus, une flambée des paiements d’assurance-emploi (AE) et un déficit considérablement plus élevé : 49,1 milliards de dollars. en 2022-23.

“Notre économie ralentit”

Ce “scénario négatif” n’est pas hors du champ des possibles, a déclaré le gouvernement. En fait, le département de Freeland a déclaré jeudi que “la balance des risques pesant sur les perspectives de croissance est orientée à la baisse”.

“C’est une période difficile pour des millions de Canadiens. Il est important que je sois honnête avec les Canadiens au sujet des défis qui nous attendent”, a déclaré Freeland dans un discours jeudi.

“Les taux d’intérêt augmentent alors que la banque centrale intervient pour lutter contre l’inflation. Cela signifie que notre économie ralentit.”

Un haut responsable du gouvernement qui s’est entretenu avec des journalistes jeudi a déclaré qu’il y avait « indéniablement beaucoup d’incertitude. Nous constatons également de la volatilité » dans l’économie.

La Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada étant déterminées à réduire l’inflation par des taux plus élevés, a déclaré le responsable, Ottawa s’attend maintenant à une “récession relativement peu profonde et relativement courte” sur trois trimestres en 2023.

Un client entre dans un restaurant avec des pancartes de recherche d’aide à Laval, au Québec. Les responsables fédéraux affirment que le marché du travail restreint du Canada devrait atténuer les effets d’une récession anticipée. (Ryan Remiorz/La Presse Canadienne)

Le responsable a également déclaré que le pays est relativement bien placé pour un ralentissement car les marchés du travail sont tendus – ce qui devrait maintenir le niveau de chômage à un niveau inférieur à ce qu’il était pendant la crise économique de 2008-2009 – et la hausse des prix des matières premières est généralement “bonne pour l’économie canadienne”. .”

Pour aider les Canadiens les plus pauvres à faire face aux pressions inflationnistes, Freeland a annoncé que le gouvernement remanierait l’actuelle Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), un crédit d’impôt remboursable qui vient compléter les revenus d’environ 3 millions de travailleurs.

Le gouvernement dit qu’il dépensera 4 milliards de dollars au cours des six prochaines années pour verser automatiquement ce qu’il appelle des « paiements anticipés » aux personnes admissibles à la CCB; les bénéficiaires n’auront pas à attendre le moment des impôts pour percevoir tout ce qui leur est dû.

Les travailleurs sont admissibles à la prestation en fonction de leur revenu de l’année d’imposition précédente. La prestation fournira jusqu’à 714 $ pour les travailleurs célibataires et 1 231 $ pour une famille.

Le changement apporté à l’ACT s’ajoute à d’autres mesures qu’Ottawa a récemment mises en place pour les Canadiens à faible revenu : un doublement du crédit pour la TPS pendant six mois, un complément à l’Allocation canadienne pour le logement et un plan pour couvrir les frais dentaires des personnes à faible revenu. enfants de moins de 12 ans.

Les prêts étudiants sans intérêt

Pour aider les étudiants, Freeland a annoncé que le gouvernement rendra tous les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis sans intérêt de façon permanente, y compris ceux qui sont actuellement remboursés.

Ce programme de 2,7 milliards de dollars devrait permettre à l’emprunteur étudiant moyen d’économiser 410 $ par an.

Le gouvernement a également affecté 802,1 millions de dollars supplémentaires au cours des trois prochaines années à une «stratégie d’emploi et de compétences pour les jeunes» qui comprendra quelque 70 000 emplois d’été annuels.

Dans le dossier du logement, le gouvernement a promis jeudi de déposer prochainement un projet de loi pour mettre en œuvre le “premier compte d’épargne-logement exempt d’impôt” promis depuis longtemps, une initiative qui a été présentée pour la première fois dans le budget du printemps.

Des étudiants de l’Université Memorial de Terre-Neuve protestent contre l’augmentation des frais de scolarité. Le gouvernement fédéral rend les prêts étudiants sans intérêt. (Patrick Butler/Radio Canada)

Ce programme combine les caractéristiques des REER et des CELI. L’argent ajouté à un premier compte d’épargne-logement libre d’impôt serait exonéré d’impôt et pourrait être retiré sans aucun impôt à payer sur les gains de placement.

Le gouvernement s’attend à ce que les Canadiens admissibles puissent ouvrir de tels comptes à la mi-2023.

Pour aider à compenser les frais de clôture associés à l’achat d’une maison, le gouvernement double le crédit d’impôt pour les acheteurs d’une première maison à 10 000 $.

Ce crédit amélioré fournira jusqu’à 1 500 $ en soutien direct et s’appliquera aux maisons achetées le 1er janvier 2022 ou après.

Jouer au rattrapage sur une économie nette zéro

Le gouvernement est préoccupé par la loi sur la réduction de l’inflation, une loi historique qui a récemment été approuvée par le Congrès américain.

Ce projet de loi libérera des centaines de milliards de dollars de dépenses fédérales américaines pour relancer la transition vers une économie plus propre au sud de la frontière.

“C’est un changeur de jeu pour la transition climatique, mais c’est aussi un changement de jeu pour la reconstruction de la structure industrielle de l’Amérique pour la prochaine génération”, a déclaré le haut responsable du gouvernement.

“Cela va faire des États-Unis un leader mondial dans les batteries, la capture du carbone, l’hydrogène, les carburants propres, et cela attirera les investissements étrangers directs. C’est un trou noir gravitationnel pour les dépenses en capital.”

Des sénateurs et des représentants américains prennent des photos alors que le président Joe Biden réagit de l’intérieur d’un Hummer EV lors d’une visite de l’usine d’assemblage de véhicules électriques “ Factory ZERO ” de General Motors à Detroit, Michigan, le 17 novembre 2021. (Jonathan Ernst/Reuters)

Pour suivre le rythme des États-Unis, Ottawa déploie deux nouveaux crédits d’impôt destinés à stimuler les investissements au Canada.

Le premier est un crédit d’impôt remboursable égal à 30 % du coût en capital des investissements dans les technologies d’énergie propre telles que les projets d’énergie solaire, de petits réacteurs nucléaires modulaires, éoliens et hydroélectriques, houlomotrices et marémotrices.

Le crédit d’impôt s’appliquera également aux systèmes de stockage d’électricité, aux équipements de chauffage à faible émission de carbone comme les pompes à chaleur à air et aux véhicules industriels à zéro émission.

La deuxième mesure est un crédit d’impôt à l’investissement pour soutenir les investissements dans la production d’hydrogène propre.

Les deux initiatives reflètent les crédits d’impôt qui figuraient dans le projet de loi américain.

Ottawa taxe les rachats d’actions

Pour aider à payer une partie de ces nouvelles dépenses, le gouvernement envisage de prélever une taxe sur les rachats d’actions.

Lorsqu’une entreprise publique réalise des bénéfices, elle peut racheter certaines de ses actions en circulation. C’est une façon de redonner de la valeur aux actionnaires.

Le gouvernement promet une taxe de 2 % sur la valeur nette de tous les types de rachats d’actions par les sociétés publiques au Canada.

En plus de générer 2,1 milliards de dollars de revenus sur cinq ans pour le gouvernement, Ottawa s’attend à ce que la taxe encourage les entreprises à utiliser une plus grande partie de leurs bénéfices pour étendre leurs activités au Canada.

“Nous voulons essayer de faire pencher la balance en faveur de l’investissement du capital, de l’amélioration de la capacité de production, de plus de recherche et développement. Nous ne voulons pas que les entreprises soient simplement une vache à lait, franchement”, a déclaré un haut responsable aux journalistes.