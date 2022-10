Freeland met en garde contre le ralentissement de l’économie dans les mois à venir

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a prévenu lundi que les Canadiens peuvent s’attendre à un ralentissement économique au cours des prochains mois.

S’adressant aux chefs d’entreprise d’une entreprise locale à Gatineau, au Québec, Freeland a déclaré que même si l’inflation commençait à diminuer, la route à suivre sera difficile.

“Il est important, en tant que vice-Premier ministre et ministre des Finances, que je dise la vérité sur ce qui nous attend”, a-t-elle déclaré en français.

“Notre économie va ralentir car la banque centrale doit s’attaquer à l’inflation.”

Bien que Freeland n’ait pas utilisé le mot récession, la plupart des consommateurs et des entreprises pensent que le Canada en entrera dans une, selon de nouveaux sondages de la Banque du Canada.

Les enquêtes sur les perspectives des entreprises et les attentes des consommateurs du troisième trimestre, publiées lundi, montrent que plus de la moitié des consommateurs interrogés pensent qu’il existe au moins 50% de chances d’une récession. Et près de la moitié des consommateurs déclarent acheter moins et acheter plus d’articles en solde afin de faire face au coût de la vie.

S’adressant aux journalistes après son discours de lundi, Freeland a déclaré que les mois à venir seront une “période économique difficile”.

“Je ne vais pas édulcorer et je ne vais pas prétendre que nous n’avons pas de défis à relever”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la hausse des taux d’intérêt aura un impact alors que la Banque du Canada tente de freiner dans l’inflation.

Le taux d’inflation annuel était de 7,0 % en août, le chiffre disponible le plus récent. Statistique Canada publiera ses derniers chiffres sur l’inflation mercredi.

Freeland a suggéré que tous les pays seront frappés par le même ralentissement économique.

Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé la semaine dernière ses perspectives pour 2023 pour l’économie mondiale, avertissant que l’année prochaine “sera comme une récession” pour beaucoup grâce aux réactions des banques centrales du monde entier.

Le FMI, l’agence de prêt de 190 pays, a déclaré mardi matin que la croissance économique mondiale serait d’un maigre 2,7% en 2023, contre 2,9% qu’ils avaient estimés en juillet. L’économie mondiale a augmenté de 6 % en 2021.

Le FMI a déclaré que le ralentissement était dû à la guerre de la Russie en Ukraine, aux pressions inflationnistes chroniques, aux taux d’intérêt punitifs et aux conséquences persistantes de la pandémie mondiale.

“Le pire est encore à venir”, a déclaré l’économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

L’estimation de la croissance pour 2023 au Canada est tombée à 1,5 %, en baisse de trois dixièmes de point de pourcentage par rapport à la dernière estimation faite en juillet. L’estimation de la croissance du Canada pour 2022, quant à elle, est tombée à 3,3 % par rapport à l’estimation de 3,4 % de juillet.