Freeland interrogé sur l’abordabilité lors de l’audience sur la facture de la TPS

Devant le Comité des finances de la Chambre des communes lundi, la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland a défendu la réponse du gouvernement aux préoccupations des Canadiens en matière d’abordabilité en la qualifiant de « ciblée » et responsable sur le plan financier.

“Je pense que le soutien dont nous parlons aujourd’hui, le crédit d’impôt pour la TPS, est en fait maintenant un soutien que tout le monde autour de cette table convient que c’est la bonne chose à faire”, a déclaré Freeland, comparaissant devant le comité pour témoigner au sujet du projet de loi C-30, l’un des deux projets de loi des libéraux axés sur l’abordabilité. “C’est ciblé, c’est concentré, ça atteint les personnes qui en ont le plus besoin. Et nous avons vraiment pris soin de garder un œil sur les dépenses.”

Avec l’adoption du projet de loi à la Chambre, tout sauf une conclusion d’avance, Freeland a été parsemée de questions de députés de l’opposition sur une gamme de sujets au cours de l’audience, de la gestion de l’inflation par le gouvernement et de l’augmentation des revenus fédéraux qui en a résulté, à la taxe sur le carbone, et l’impact de la crise en Ukraine sur les économies mondiales.

Déposé par le gouvernement fédéral le premier jour de la session d’automne, le projet de loi C-30 vise à mettre en œuvre le doublement promis du crédit pour TPS pendant six mois.

Selon le gouvernement, augmenter le crédit signifierait que les Canadiens célibataires sans enfants recevraient jusqu’à 234 $ de plus; un couple avec deux enfants recevrait jusqu’à 467 $ de plus; et les aînés, en moyenne, recevraient 225 $ de plus.

Alors que les conservateurs ont décidé de se joindre aux autres partis de l’opposition pour appuyer le projet de loi – ce que les libéraux appellent “l’allégement fiscal ciblé” – lors de l’audience, plusieurs députés ont profité de leur temps pour défier Freeland sur son approche économique.

“C’est curieux, monsieur le ministre, que vous ne vouliez vous présenter ici que lorsque vous demandez 2,6 milliards de dollars en argent des contribuables”, a déclaré le député conservateur et porte-parole en matière de finances Dan Albas, appelant Freeland à revenir et à participer à l’étude distincte du comité. dans l’inflation en général. “Je pense qu’il y a beaucoup de problèmes en dehors de C-30 dont nous devons discuter”, a déclaré Albas.

CONDAMNE LES CONSERVATEURS SUR LE RPC/AE

Une députée libérale a profité de son créneau horaire pour parler des appels continus des conservateurs au gouvernement pour qu’il annule les «augmentations d’impôt» prévues – des références aux augmentations prévues du Régime de pensions du Canada et des cotisations à l’assurance-emploi – et a demandé à Freeland pourquoi elle pense que c’est une mauvaise idée .

« Si je parle aux gens de ma circonscription, Davenport (Ont.), ils diront qu’ils continuent d’être inquiets. Ils voient la hausse du coût de la nourriture. Ils voient qu’en général, leur coût de la vie augmente… Et il semble qu’il y ait Je sais que nous avons un certain nombre de nouvelles mesures ciblées que nous mettons en place pour aider à faire face à l’augmentation du coût de la vie, mais pouvez-vous peut-être prendre une minute ou deux pour nous dire pourquoi il est toujours important pour les Canadiens de cotiser au Régime de pensions du Canada ainsi qu’à l’assurance-emploi ? » a demandé la députée libérale Julie Dzerowicz.

En réponse, Freeland a déclaré qu’il était important que tous les députés reconnaissent les préoccupations des Canadiens en matière de coût de la vie, notant que le projet de loi C-30 ne sera pas une panacée, avant de condamner la position actuelle des conservateurs sur RPC et AE.

« Je crois fermement qu’en ces temps d’incertitude, il est de notre responsabilité, en tant que législateurs, de donner aux Canadiens la sécurité qui vient du fait que vous savez que votre pension sera là quand vous prendrez votre retraite et que vous en aurez besoin, l’assurance-emploi sera là si vous perdez votre travail », a-t-elle déclaré. “Et c’est pourquoi notre gouvernement croit fermement que ce serait une véritable erreur et un manquement à notre devoir envers les Canadiens de faire quoi que ce soit pour nuire à l’intégrité de ces deux programmes essentiels.”

MPS ACCEPTE D’ACCÉLÉRER LA FACTURE DE LA TPS

À la suite du témoignage de Freeland, les députés du comité ont entendu des représentants du bureau du directeur parlementaire du budget, puis ont procédé à un examen article par article du projet de loi de six pages. Il a été adopté sans amendement.

Le président de la commission des finances, Peter Fonseca, devrait maintenant présenter le projet de loi inchangé à la Chambre des communes mardi.

“Cela pourrait être un temps record”, a déclaré Fonseca avant de lever la séance.

Juste avant l’audience du comité, toutes les parties ont convenu– comme ils l’ont fait en voyant le projet de loi passer à son stade actuel – qu’une fois que le comité aurait terminé son examen, il serait accéléré jusqu’aux étapes finales et renvoyé au Sénat, ce qui pourrait maintenant se produire en milieu de semaine.

Le gouvernement affirme qu’environ 11 millions de personnes et de familles bénéficieraient d’un coup de pouce grâce à la hausse du remboursement de la TPS, qui devrait administrer 2,5 milliards de dollars de financement supplémentaire aux bénéficiaires actuels avant la fin de l’année, si le projet de loi est adopté à temps.

Bien que l’augmentation du remboursement pour les Canadiens à revenu faible à modeste ne soit pas un engagement inclus dans l’accord libéral-NPD, c’était quelque chose que le chef du NPD Jagmeet Singh et son caucus réclamaient depuis des mois.

Tout en demandant à Freeland pourquoi il a fallu attendre jusqu’à présent pour que le gouvernement adopte cette proposition, le député néo-démocrate et porte-parole adjoint en matière de finances Peter Julian a tenté de l’amener à s’engager sur un calendrier précis pour voir ce financement promis atterrir dans les comptes bancaires des Canadiens éligibles.

En réponse, Freeland n’a pas proposé de date précise, mais a noté que puisque l’avantage est envoyé aux bénéficiaires existants du remboursement de la TPS, les paiements devraient être assez fluides une fois que l’Agence du revenu du Canada (ARC) aura reçu l’autorisation du Parlement, pour les envoyer.

« Permettez-moi de dire les choses ainsi : plus vite nous avançons au comité, à la Chambre des communes, au Sénat, plus vite l’ARC peut acheminer les paiements aux Canadiens », a déclaré Freeland. “J’aimerais que ces paiements soient versés aux Canadiens le plus rapidement possible. Et, maintenant que nous convenons tous que c’est la bonne chose à faire, je pense qu’il n’y a pas de bonnes excuses pour les retards de procédure.”