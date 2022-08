Freeland ignore les critiques dans un livre, dit que le Canada vient de répondre à l’intimidation de Trump

La vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré que l’ancien président américain Donald Trump avait utilisé des tactiques d’«intimidation» lors des négociations sur un nouvel accord de libre-échange nord-américain il y a plus de deux ans.

Freeland a été invitée jeudi à répondre à une caractérisation d’elle-même comme une négociatrice frustrante et difficile dans un nouveau mémoire du gendre et conseiller principal de Trump, Jared Kushner.

“Lorsque vous êtes menacé par un intimidateur, la réponse n’est pas de céder”, a-t-elle déclaré. “La réponse est d’être unis et de rester forts.”

Elle a d’abord lié l’idée au fait que l’Ukraine se dresse contre le président russe Vladimir Poutine, mais a rapidement déclaré qu’elle n’essayait en aucune façon de comparer le sort des Ukrainiens aux relations du Canada avec son plus grand partenaire commercial.

Dans son livre Breaking History, Kushner a accusé Freeland de bloquer délibérément les négociations et de parler publiquement des pourparlers contre la volonté de la Maison Blanche.

Il a déclaré que le Canada, avec Freeland à la barre, s’était engagé dans “une série de négociations de plus en plus frustrantes” et “refusait de s’engager dans des changements de fond”.

Il lui a également reproché d’avoir quitté les négociations et d’avoir tenu des conférences de presse avec des journalistes canadiens « en prononçant des platitudes du genre “Je suis payé en dollars canadiens, pas en dollars américains” ».

Freeland n’a directement contesté aucune des affirmations de Kushner, mais a déclaré que le meilleur atout du Canada dans ces négociations était un front uni lors des pourparlers présentés par les premiers ministres conservateurs et le gouvernement fédéral libéral.

Ce front uni comprenait des déclarations publiques soutenant le gouvernement contre Trump par le chef conservateur de l’époque, Andrew Scheer, et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

« Les conservateurs du Canada continuent d’appuyer les efforts du premier ministre pour plaider en faveur du libre-échange. La rhétorique qui divise et les attaques personnelles de l’administration américaine sont clairement inutiles. », a tweeté Scheer le 10 juin 2018.

Cela est venu après que Trump a qualifié Trudeau de “très malhonnête et faible”.

«Nous nous tiendrons au coude à coude avec le premier ministre et le peuple canadien», a déclaré Ford, répondant à la même insulte.

