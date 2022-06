Freeland et Yellen discuteront de l’Ukraine et de l’inflation à Toronto

WASHINGTON –

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, rencontrera lundi à Toronto la ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, où ils discuteront de la guerre en Ukraine et des efforts conjoints pour faire face à l’inflation des prix des aliments et du carburant qu’elle provoque.

Le Trésor a déclaré que Yellen lors de la visite mettra en évidence les liens économiques solides entre les deux alliés nord-américains, visitant un incubateur d’entreprises et participant à un forum public à l’Université de Toronto.

«Tout au long, le secrétaire Yellen renforcera les priorités communes partagées par les États-Unis et le Canada pour assurer la stabilité et la prospérité mondiales», a déclaré le Trésor dans un communiqué, ajoutant que cela comprend la coopération pour renforcer les chaînes d’approvisionnement et réduire l’inflation.

Les deux ministres des Finances discuteront des sanctions et d’autres efforts conjoints pour accroître la pression économique sur la Russie afin qu’elle mette fin à sa guerre en Ukraine, a indiqué le Trésor.

« Ils discuteront également des efforts conjoints pour atténuer les conséquences mondiales ressenties en raison de l’agression de la Russie, y compris la nécessité d’augmenter la production de combustibles fossiles à court terme pour faire face aux coûts élevés du gaz et de l’énergie, et réitéreront l’importance d’adopter des technologies énergétiques propres. qui brisent notre dépendance à moyen terme », a déclaré le Trésor.

Cette visite est la première au Canada pour Yellen en tant que secrétaire au Trésor. Mardi, Yellen visitera la tribu Rosebud Sioux dans le Dakota du Sud pour discuter de l’impact de 20 milliards de dollars de financement pour les communautés tribales mis à disposition dans le cadre de la législation d’aide américaine Rescue Plan COVID-19 de l’année dernière.



(Reportage par David Lawder; Montage par Sam Holmes)