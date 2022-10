Freeland essaie de devancer une récession – mais la réforme de l’assurance-emploi pourrait ne pas venir assez vite

Dans un entretien avec la CBC Pouvoir & Politique plus tôt cet automne, l’ancien ministre libéral des Finances, John Manley, a prévenu que « les récessions entraînent des changements de gouvernement ».

Ce n’est pas tout à fait vrai. La maxime de Manley ignore le cas de la Grande Récession de 2008. Mais gouverner pendant un ralentissement économique est intrinsèquement difficile. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a sûrement cela à l’esprit lorsqu’elle avertit les Canadiens qu’« il y a encore des jours difficiles à venir ».

“Mais nous serons prêts”, a-t-elle promis. “Nous traverserons le ralentissement économique qui s’annonce pour le Canada et le monde.”

En prenant des mesures pour devancer une récession — du moins en théorie — les libéraux pourraient tenter de corriger comme ils semblaient pris au dépourvu ce printemps lorsque l’inflation mondiale a refusé de se calmer.

Reste à savoir si cela se traduira par une réponse agile. Mais pour être tout à fait prêts, les libéraux auraient peut-être souhaité pouvoir avancer plus rapidement sur l’un des plus gros points en suspens à leur ordre du jour : la réforme de l’assurance-emploi.

Les récessions ne sont pas toujours mortelles pour les gouvernements

Même si les récessions ne sont pas nécessairement mortelles pour les gouvernements, les titulaires ignorent les dangers évidents à leurs risques et périls.

Une récession de 1981 à 1982 a probablement contribué à la défaite du gouvernement libéral en 1984. La disparition du gouvernement PC qui a suivi a été précédée d’un ralentissement de 1990 à 1992. La Grande Dépression a incontestablement condamné le gouvernement de RB Bennett, qui est arrivé au pouvoir avec un majorité en 1930 avant d’être chassée en 1935.

Peut-être que ces gouvernements auraient été remplacés de toute façon – il y avait d’autres facteurs qui jouaient contre eux. Mais les luttes économiques n’ont pas aidé. Comme Manley l’a dit en septembre, “il est très difficile pour un gouvernement de se renforcer pendant une récession parce que les gens souffrent”.

Mais le cas de la Grande Récession et du gouvernement de Stephen Harper démontre qu’un ralentissement n’a pas à être politiquement fatal — même lorsque le gouvernement bâcle initialement sa réponse.

Le Premier ministre Stephen Harper se tient devant une pancarte faisant la promotion du Plan d’action économique de son gouvernement. ((Gouvernement du Canada))

À la mi-septembre 2008, alors que le système financier américain vacillait, Harper déclarait que « propre croyance ” était que “si nous devions avoir une sorte de gros crash ou de récession, nous l’aurions probablement déjà eu.”

Un gouvernement conservateur réélu a ensuite déposé une mise à jour économique qui avait peu à dire sur la crise en cours, tout en suscitant des combats inutiles sur le financement politique, l’équité salariale et le droit de grève des syndicats du secteur public. Dans la fureur qui s’ensuivit, Harper est venu très près de perdre le pouvoir .

Mais ensuite, Harper s’est offert du temps pour se recalibrer; devant un vote de défiance imminent, il demande au gouverneur général de proroger le Parlement. Harper est revenu avec le “Plan d’action économique du Canada”, un premier budget rempli de dépenses de relance qui a enterré la promesse du Parti conservateur de ne jamais enregistrer de déficit.

Quels que soient les mérites des dépenses réelles du plan, le plan d’action était une classe de maître en communication politique — avec grandes enseignes sur le site de chaque projet financé par le gouvernement fédéral et des millions de dollars en publicités gouvernementales couvrant les ondes. Les conservateurs ont réussi à faire valoir que les problèmes économiques venaient d’ailleurs et que le gouvernement fédéral agissait de façon décisive pour aider les Canadiens à traverser une période difficile.

Lors de la prochaine élection, les conservateurs de Harper ont obtenu leur meilleur résultat à vie — une majorité à la Chambre et 39,6 % du vote populaire.

Les faiblesses de l’assurance-emploi

Plus d’une décennie plus tard, le gouvernement libéral s’est donné du temps pour traverser un ralentissement en signant un accord de confiance et d’approvisionnement avec le NPD. Mais pour être prêts, les libéraux auraient peut-être souhaité accélérer leurs plans de réforme de l’assurance-emploi.

Comme le gouvernement l’a reconnu dans son discours du Trône en septembre 2020, la pandémie a montré que « le Canada a besoin d’un système d’assurance-emploi pour le 21e siècle, y compris pour les travailleurs indépendants et ceux de l’économie à la demande ». Au printemps suivant, les libéraux annoncent des consultations sur « de futures réformes à long terme ».

Le deuxième de deux rapports sur ces consultations a été publié le mois dernier rejoignant un ensemble de recherches récentes qui comprend un rapport déposé par un comité de la Chambre des communes en juin 2021 et un rapport d’expertise publié par l’Institut de recherche en politiques publiques en mai dernier.

L’IRPP a rapporté qu’« au cours de l’atelier de deux jours, les participants ont décrit le système actuel d’assurance-emploi comme trop complexe, inadéquat et souffrant de lacunes flagrantes en matière de couverture et d’inégalités régionales qui l’ont rendu de plus en plus inefficace ». Les recherches montrent que le pourcentage de chômeurs canadiens qui ont reçu des prestations d’assurance-emploi est passé de 83 % en 1990 à 38 % en 2019.

REGARDER: Le premier ministre Justin Trudeau discute de la menace d’une récession

Trudeau évoque la menace d’une récession Le premier ministre Justin Trudeau répond aux questions sur la façon dont le gouvernement gérera une probable récession au Canada à la suite des avertissements de la ministre des Finances Chrystia Freeland et de l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney.

Apporter des changements à un élément fondamental du filet de sécurité sociale n’est jamais simple – le rapport de consultations fait allusion à certains des points chauds potentiels. Il n’y avait pas de consensus sur la façon de traiter les travailleurs indépendants parmi ceux que le gouvernement a entendus – en particulier sur la question de savoir si la participation devrait être obligatoire ou volontaire. Pendant ce temps, “les employeurs ont averti qu’il ne devrait pas y avoir de charge financière supplémentaire pour les entreprises”.

Un rapport récent préparé par les chercheurs David Gray et Colin Busby pour l’Institut CD Howe a confirmé que le système d’assurance-emploi est lent à réagir aux ralentissements de l’économie . Cette préoccupation est reprise dans le rapport de l’IRPP : « Les couches de complexité ajoutées au système d’assurance-emploi au fil des ans et les lacunes flagrantes dans sa couverture ont contrecarré sa capacité à stabiliser l’économie en temps de crise.

Armine Yalnizyan, économiste et Atkinson Fellow on the Future of Worker, a déclaré dans une interview la semaine dernière qu’en cas de ralentissement, “les taux de couverture seront assez faibles pour les personnes les plus susceptibles d’être blessées. “

L’exemple de la Prestation canadienne d’urgence montre également qu’un meilleur soutien peut aider une économie à rebondir, dit Yalnizyan.

Personne ne sait avec certitude quand le prochain ralentissement pourrait frapper. Il est peut-être trop tard maintenant pour que le gouvernement fédéral procède à une réforme globale de l’assurance-emploi. Des correctifs temporaires peuvent être nécessaires pour combler les lacunes.

Le cabinet de la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, a déclaré la semaine dernière dans un communiqué que le gouvernement travaillait à la publication d’un plan visant à “améliorer de façon permanente le système d’assurance-emploi du Canada … dans les mois à venir”.

“La modernisation d’un système complexe qui dessert des millions de Canadiens chaque année est une entreprise sérieuse qui nécessite une réflexion approfondie, et nous prenons le temps nécessaire pour bien faire les choses”, ajoute le communiqué.

Il est important de bien faire les choses. Mais d’une manière ou d’une autre, une récession devrait faire de la réforme de l’assurance-emploi une question incontournable.