Freeland condamne les brutalités policières après une altercation entre la police et un diplomate sénégalais

La vice-première ministre Chrystia Freeland dénonce les brutalités policières à la suite d’une prétendue altercation violente entre des policiers de Gatineau et un diplomate sénégalais.

La semaine dernière, le gouvernement du Sénégal a allégué que la police de Gatineau, au Québec, avait exercé une “violence physique et morale humiliante” sur la diplomate en la menottant et en la battant lors d’une altercation qui s’est terminée par l’hospitalisation de la diplomate.

Le Service de police de Gatineau affirme qu’une personne a donné un coup de poing à un agent et en a mordu un autre lors de l’incident du 2 août.

Lundi, on a demandé à Freeland ce qui était inacceptable dans l’incident et si le Canada avait présenté ses excuses au Sénégal. Le gouvernement sénégalais avait appelé Ottawa à “dénoncer vigoureusement et condamner fermement cet acte raciste et barbare”.

“Tout cas de brutalité, de brutalité policière, envers quiconque dans notre pays, qu’il s’agisse d’un Canadien, d’un visiteur ou d’un diplomate, est, bien sûr, tout à fait inacceptable”, a déclaré Freeland. “C’est une chose sur laquelle notre gouvernement est clair. Et je tiens à assurer à tous les Canadiens et à tous les diplomates qui sont ici que nous sommes très, très clairs à ce sujet.”

Freeland a été le premier ministre fédéral canadien à s’occuper de l’incident.

Affaires mondiales Canada a publié une déclaration au cours du week-end se disant « extrêmement préoccupé » par le traitement présumé du diplomate par la police, qualifiant l’incident de « tout simplement inacceptable ». Le ministère de la Sécurité publique du Québec a déclaré qu’une plainte à la police contre le diplomate avait été abandonnée “en raison de l’immunité diplomatique applicable”.

Le chien de garde de la police du Québec enquête actuellement sur la conduite des agents, en commençant par demander des copies des rapports rédigés à la suite de l’incident.

Le Service de police de Gatineau a déclaré qu’il ne ferait aucun autre commentaire pendant le déroulement de l’enquête de surveillance.

Lundi, le ministre québécois responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, a dit espérer que « la lumière sera faite sur cette [incident]” à la suite de l’enquête.