Freeland appelle à une stratégie énergétique, économique et climatique de l’ère Poutine

WASHINGTON –

Le vice-premier ministre du Canada a exhorté mardi les démocraties du monde à affronter les dures vérités économiques d’un nouvel ordre mondial périlleux et à rechercher une cause commune dans les valeurs partagées de prospérité, de sécurité énergétique, de protection de la planète et de commerce libre et équitable.

Chrystia Freeland a prononcé une nécrologie éloquente pour la paix et la stabilité relatives des 33 années entre la chute du mur de Berlin en 1989 et la “violation barbare” de la souveraineté ukrainienne par la Russie fin février de cette année.

La fin a été difficile à traiter, surtout après les sacrifices de la Seconde Guerre mondiale et la superpuissance nucléaire qui l’a suivie, a déclaré Freeland aux universitaires et intervenants canado-américains de la Brookings Institution, un groupe de réflexion à Washington, DC.

“C’était un soulagement et une justification d’imaginer le monde entier marchant pacifiquement ensemble vers la démocratie libérale mondiale”, a-t-elle déclaré. “C’est décourageant et effrayant d’accepter que ce n’est pas le cas.”

Et elle a lancé un cri d’alarme aux pays qui s’opposent à Vladimir Poutine : les dangers auxquels le monde occidental est confronté ne se limitent pas au président russe et ne disparaîtront pas non plus en cas de triomphe de l’Ukraine.

“Nous continuerons très probablement à faire face à une Russie tyrannique à la frontière de l’Europe et à de puissants régimes autoritaires ailleurs”, a averti Freeland.

“Nous devons comprendre que les régimes autoritaires nous sont fondamentalement hostiles. Notre succès est une menace existentielle pour eux. C’est pourquoi ils ont essayé de renverser nos démocraties de l’intérieur et pourquoi nous devrions nous attendre à ce qu’ils continuent à le faire.”

En conséquence, la dépendance actuelle du monde vis-à-vis des « pétro-tyrans » dans des pays comme la Russie, qui sont des fournisseurs internationaux vitaux de pétrole et de gaz naturel, ne peut tout simplement pas continuer.

“Alors que l’automne se transforme en hiver, l’Europe se prépare à une leçon froide et amère de la folie stratégique de la dépendance économique à l’égard de pays dont les valeurs politiques et morales sont hostiles aux nôtres.”

Freeland a prêché les vertus du “friend-shoring” – un terme inventé l’été dernier par la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen pour décrire des chaînes d’approvisionnement fortifiées, respectueuses du climat et résistantes aux chocs qui reposent principalement sur des voisins et des alliés partageant les mêmes idées.

Le concept est une musique aux oreilles de beaucoup au Canada, un pays dont la fortune économique dépend depuis longtemps des liens avec les États-Unis, où le libre-échange est maintenant considéré comme une affaire brute et où le sentiment protectionniste fait partie du discours politique quotidien.

Elle a cité l’exemple de la loi sur la réduction de l’inflation, un ensemble de dépenses de plusieurs milliards de dollars pour le climat, les impôts et la santé adopté par le Congrès en août, qui comprend un programme de crédit d’impôt conçu pour favoriser la production et la vente de véhicules électriques.

Ces crédits s’appliqueront désormais aux véhicules fabriqués au Canada et exigeront également que la batterie d’un véhicule admissible comprenne un pourcentage de minéraux essentiels provenant de pays avec lesquels les États-Unis ont conclu un accord commercial, dont le Canada fait partie — une mesure conçue pour limiter domination dans la chaîne d’approvisionnement des minéraux critiques.

Freeland n’a pas mentionné que la vision originale du président Joe Biden réservait les crédits les plus riches aux véhicules assemblés aux États-Unis avec des travailleurs syndiqués, une menace existentielle pour l’industrie automobile canadienne qui a déclenché un effort de lobbying frénétique d’un an et menacé de tendre les relations canado-américaines à le point de rupture.

“Si nous voulons lier encore plus étroitement nos économies, nous devons être convaincus que nous suivrons tous les règles dans nos échanges les uns avec les autres, même et surtout lorsqu’il serait plus facile de ne pas le faire.”

Des approches commerciales partagées seront vitales, a-t-elle ajouté, tout comme une volonté mutuelle de “dépenser du capital politique intérieur au nom de la sécurité économique de nos partenaires démocratiques”.

Freeland a mentionné la volonté de l’Union européenne de permettre à ses fabricants de vaccins d’honorer les contrats existants avec des alliés non européens, dont le Canada, au plus fort de la pandémie de COVID-19.

« Le Canada se souvient », a-t-elle dit. “Le Canada doit et fera preuve d’une générosité similaire en accélérant, par exemple, les projets énergétiques et miniers dont nos alliés ont besoin pour chauffer leurs maisons et fabriquer des véhicules électriques.”

Ce sentiment ne manquera pas de faire sourciller les critiques qui accusent le premier ministre Justin Trudeau et son gouvernement de traîner les pieds dans l’approbation de projets énergétiques comme les terminaux d’exportation de gaz naturel liquide.

Trudeau a depuis déclaré que le Canada serait disposé à assouplir les exigences réglementaires pour de tels projets afin d’aider à atténuer la pénurie d’approvisionnement en Europe, mais a également déclaré qu’il appartiendrait à l’industrie de décider si une telle entreprise serait réalisable.

Freeland est dans la capitale américaine cette semaine pour les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui a publié ses propres prévisions mardi : “Le pire est encore à venir”, a déclaré l’économiste en chef du FMI Pierre-Olivier Gourinchas, qui a averti que 2023 “ressemblera à une récession” pour beaucoup dans le monde.

Plusieurs représentants d’entreprises canadiennes ont également fait le déplacement et étaient présents en personne, notamment Flavio Volpe, président de l’Association des fabricants de pièces automobiles, et Goldy Hyder, PDG du Conseil canadien des affaires.

Hyder a décrit le discours de mardi – il l’a surnommé « la doctrine Freeland » – comme une « prescription rafraîchissante et sérieuse » pour ce qui afflige actuellement le monde.

“Le véritable test, cependant, est de savoir si le Canada peut convertir ses intentions en actions et être un fournisseur fiable d’énergie et de minéraux essentiels dont il a tant besoin”, a déclaré Hyder.

“Le Canada peut-il accélérer les projets, comme le premier ministre l’a proposé, tout en offrant une prévisibilité réglementaire pour attirer les capitaux nécessaires à la construction d’infrastructures indispensables?” demanda Hyder.

“C’est sur cela que nous serons finalement jugés : pouvons-nous livrer les biens dont les pays ont besoin pour vivre leurs valeurs en s’extirpant de la dépendance au pétrole et au gaz autocratique.”

Volpe a ajouté: “Ce que nous ferons ensuite est la partie la plus importante de cette proposition louable.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 octobre 2022.