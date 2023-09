Freeland affirme que l’objectif du gouvernement est de « stabiliser » les prix alors que commence la réunion avec les PDG des épiceries

La vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré que la réunion d’aujourd’hui avec les PDG de cinq des plus grandes chaînes d’épicerie du Canada visait à stabiliser les prix.

« Notre gouvernement va faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les prix se stabilisent », a-t-elle déclaré lundi à l’approche de la réunion. « La réunion d’aujourd’hui fait partie de cet effort. »

La plupart des PDG présents à la réunion ont refusé de commenter lundi matin. Michael Medline, président et chef de la direction d’Empire Company Ltd. et de Sobeys Inc., a déclaré brièvement qu’il attendait avec impatience la réunion.

Le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne a envoyé jeudi après-midi des invitations aux dirigeants de Loblaw, Sobeys, Metro, Costco et Walmart leur demandant de venir à Ottawa en personne pour le rencontrer ainsi que Freeland.

L’invitation est intervenue après que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la semaine dernière un certain nombre de mesures d’accessibilité financière pour faire face à la hausse du coût de la vie et à l’inflation.

Trudeau a déclaré que les chaînes d’épicerie avaient jusqu’à Thanksgiving pour faire part de leurs plans visant à stabiliser leurs prix. S’ils ne le font pas, a-t-il déclaré, Ottawa prendra des mesures.

« Et permettez-moi d’être très clair », a déclaré Trudeau jeudi. « Si leur plan n’apporte pas de réel soulagement (…) alors nous prendrons d’autres mesures et nous n’excluons rien, y compris des mesures fiscales.

« Il n’est pas acceptable que nos plus grandes épiceries réalisent des bénéfices records alors que les Canadiens ont du mal à mettre de la nourriture sur la table. »

Galen Weston arrive à une réunion sur le coût croissant des aliments à Ottawa, le 18 septembre 2023. (La Presse Canadienne/Sean Kilpatrick)

Il faut davantage de concurrence, selon un rapport

Un comité parlementaire chargé d’enquêter sur les prix alimentaires élevés a déclaré en mars que si le Bureau de la concurrence du Canada concluait que les géants de l’épicerie profitent excessivement de l’inflation alimentaire, Ottawa devrait envisager d’imposer aux entreprises une taxe exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires.

Le Bureau de la concurrence a conclu en juin que le secteur de l’épicerie au Canada n’est pas suffisamment concurrentiel et est dominé par trois géants nationaux. Il a appelé le gouvernement à encourager les nouveaux entrants sur le marché à faire baisser les prix.

Après avoir passé des mois à examiner le secteur alimentaire canadien, le bureau a conclu qu’il est principalement contrôlé par trois sociétés nationales – Loblaw, Metro et Empire, propriétaire de Sobeys – ainsi que par les géants étrangers Walmart et Costco.

REGARDER : Les libéraux annoncent davantage de mesures sur le logement et les prix des produits d’épicerie :

Les libéraux annoncent davantage de mesures sur le logement et les prix des produits alimentaires Sous la pression de répondre aux inquiétudes généralisées concernant le coût de la vie et confronté à des questions sur son leadership, le premier ministre libéral Justin Trudeau a annoncé jeudi de nouvelles mesures visant à augmenter les prix des logements et des produits alimentaires.

Le gouvernement a annoncé qu’il envisageait de modifier la Loi sur la concurrence afin de donner au Bureau plus de pouvoir pour agir. Les changements législatifs permettraient notamment au bureau de « contraindre la production d’informations à mener des études de marché efficaces et complètes », indique un communiqué de presse du gouvernement.

Le communiqué indique que le bureau aurait également le pouvoir de prendre des mesures contre « la collaboration qui étouffe la concurrence et le choix des consommateurs, en particulier dans les situations où les grands épiciers empêchent les petits concurrents de s’établir à proximité ».