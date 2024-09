Freedom Wars Remastered annoncé pour PS5, PS4, Switch et PC

L’éditeur Bandai Namco et le développeur Dimps ont annoncé Guerres de la liberté remasteriséesune version remasterisée du RPG d’action PS Vita de Sony Interactive Entertainment sorti en 2014, comprenant du contenu téléchargeable déjà publié. Il sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Switch et PC via Vapeur le 9 janvier 2025 au Japon et le 10 janvier dans le monde entier.

Voici un aperçu du jeu, via Bandai Namco :

À propos Pour le crime d’exister, votre peine d’un million d’années commence aujourd’hui. Dans un futur dystopique, le monde est ravagé par la pollution et les ressources naturelles appauvries, et l’humanité vit dans des complexes pénitentiaires tentaculaires appelés Panopticons. Toute personne née dans ce paysage infernal est considérée comme un « pécheur ». Les joueurs cherchent leur liberté en se portant volontaires pour des opérations de combat extrêmement dangereuses afin de rivaliser avec d’autres Panopticons pour ce qui reste des ressources en déclin de la planète.

Caractéristiques principales Personnalisation approfondie des personnages – Créez un look unique qui reflète votre style avec une vaste gamme d’options, des traits du visage aux vêtements et accessoires. Personnalisez vos armes et votre équipement en fonction de vos préférences de jeu. Démarquez-vous dans la lutte pour la liberté !

– Créez un look unique qui reflète votre style avec une vaste gamme d’options, des traits du visage aux vêtements et accessoires. Personnalisez vos armes et votre équipement en fonction de vos préférences de jeu. Démarquez-vous dans la lutte pour la liberté ! Expérience élevée – Guerres de la liberté remasterisées apporte des améliorations telles qu’une résolution 4K, des textures améliorées et des performances à 60 images par seconde sur PlayStation et PC, un système de fabrication d’armes repensé et d’autres améliorations de gameplay, ainsi que l’ajout de paramètres de difficulté. Des graphismes améliorés donnent vie aux environnements et aux personnages, tandis que des commandes affinées garantissent un gameplay plus réactif et intuitif.

– Guerres de la liberté remasterisées apporte des améliorations telles qu’une résolution 4K, des textures améliorées et des performances à 60 images par seconde sur PlayStation et PC, un système de fabrication d’armes repensé et d’autres améliorations de gameplay, ainsi que l’ajout de paramètres de difficulté. Des graphismes améliorés donnent vie aux environnements et aux personnages, tandis que des commandes affinées garantissent un gameplay plus réactif et intuitif. Des batailles coopératives exaltantes – Rejoignez jusqu’à sept joueurs dans Guerres de liberté‘ mode coopératif. Travaillez ensemble pour sauver des citoyens et éliminer des ravisseurs massifs dans des missions rapides et pleines d’action. Grâce à un travail d’équipe et une stratégie dynamiques, vous ferez face à des défis en constante évolution qui exigent des compétences, de la coordination et une réflexion rapide.

Dans une interview avec Blog PlayStation JaponTakashi Tsukamoto, réalisateur du film original Guerres de liberté chez Dimps, ainsi que producteur de développement de Guerres de la liberté remasteriséesa déclaré : « Nous voulions faire une suite depuis la sortie du jeu il y a 10 ans, mais l’occasion ne s’est jamais présentée. Cette fois, nous avons eu la chance d’avoir une opportunité, et comme Bandai Namco Entertainment produisait pendant que nous développions, et comme c’était le 10e anniversaire, le moment était idéal pour faire quelque chose. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Guerres de la liberté remasterisées est publié par Bandai Namco lorsque le jeu original a été publié et appartient toujours à Sony Interactive Entertainment, Tsukamoto a déclaré : « Lorsque nous [Dimps] « Nous avons reçu la licence de Sony Interactive Entertainment pour créer une version remasterisée et recherchions un éditeur. Bandai Namco Entertainment s’est gentiment manifesté et a proposé de publier. »

Voici une comparaison entre le jeu original et la version remasterisée :

Regardez la bande-annonce et les premières images de gameplay ci-dessous. Découvrez les premières captures d’écran dans la galerie.

